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菸蒂釀災？屋主不在家卻起火 新店民宅突竄火煙

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區德正街1棟公寓今天下午1時許突然發生火警，火舌及濃煙從3樓陽台竄出。新北消防局獲報前往救援，確認屋內並無人後立即布設水線灌救，迅速將火勢撲滅。初步調查是陽台的鞋櫃起火，燃燒面積約0.5平方公尺。但警消在鞋櫃上發現菸蒂，不排除是菸蒂釀災，確切火警原因仍待火調人員調查。

據了解，新北市消防局今天下午1時許接獲報案，位於德正街1棟公寓3樓發生火警。新北市消防局出動18輛消防車、40名消防人員前往灌救。警消到場時發現3樓陽台已竄出火舌及濃煙，警消立即佈設水線進入火場，發現起火的是為於陽台的鞋櫃，燃燒面積約0.5平方公尺，警消於5分鐘內就將火勢撲滅，所幸當時屋內無人並未造成人員傷亡。

但警消在清理火場時，卻在被燒毀的鞋櫃上發現菸蒂，不排除是未熄滅的菸蒂釀成火警，確切起火原因正由火調人員調查中。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

這棟公寓3樓陽台起火。記者黃子騰／翻攝
這棟公寓3樓陽台起火。記者黃子騰／翻攝
被燒毀的鞋櫃。記者黃子騰／翻攝
被燒毀的鞋櫃。記者黃子騰／翻攝

公寓 火災

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