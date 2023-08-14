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督導航警竟檢討未推廣聯誼活動增強國力 基層警批「連生小孩也要管」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

警界近日瘋傳一則警政署駐區督察督導各單位的檢討報告，其中督導航警局缺失欄位中指出，面對少子化問題，該局未積極推廣單身聯誼活動，並鼓勵同仁在經濟許可下多生養子女，增強國力，宜檢討改進，該項報告被基層警批扯爆，「連生小孩也要管」。

該則在警界瘋傳的訊息內容為警政署整合的駐區督察報告，報告中列出包括新北市、桃園市、刑事局、航警局及鐵路局的缺點。

其中航警局被駐區督察列為檢討報告的內容令人啼笑皆非，報告的欄位中指出，面對少子化問題，航警局未積極推廣單身聯誼活動，並鼓勵同仁在經濟許可下多生養子女，增強國力，批示「請檢討改進」。

另鐵路局督導報告則指台北分局警備隊長涉違法、違紀，護車大隊副大隊長涉性騷擾案未副知駐區督察，不符規定，要求檢討。

基層警看到長官督導報告，竟連生小孩也被列為檢討事項，直言「真的超誇張」、「多生小孩打仗嗎」；有單身警官看到駐區督察對航警局的批示檢討報告翻白眼：「真的蠻無言的」；有員警狠酸：「若生小孩可以破格，那就多生幾個好了」。

近日瘋傳警政署一則督導缺失報告，其中航警局駐區督察批示該局未推廣聯誼活動，增強國力列為檢討，基層警批報告扯爆。圖／讀者提供
近日瘋傳警政署一則督導缺失報告，其中航警局駐區督察批示該局未推廣聯誼活動，增強國力列為檢討，基層警批報告扯爆。圖／讀者提供

單身聯誼活動

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