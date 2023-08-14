小巨蛋溜冰看台傳5起竊盜案 印尼籍逃逸移工涉摸走錢包

印尼籍逃逸移工涉嫌摸走錢包竊取財物。記者蕭雅娟／翻攝 小巨蛋冰上樂園今年7月至8月間，傳出多起竊盜案，警方調查發現印尼籍女逃逸移工涉案，利用陪同雇主帶小孩上課之際行竊，涉5起竊盜案，共計竊取1萬餘元。松山分局中崙派所依竊盜罪嫌送辦，陶藝移工交由移民署收容安置；雇主非法雇用移工也依法函請勞工局裁處。

警方指出，41歲印尼籍女子，2014年間持工作簽證來台工作，2017年10月間逃逸，去年到雇主家工作，為逃逸移工。女子落網供稱，為清償母親債務，才會利用周末陪同雇主帶小孩到小巨蛋上課，在冰上樂園看台上隨機行竊他人財物。

警方擴大調閱周邊監視器清查，印尼女子涉嫌在冰上樂園行竊5次，得手1萬餘元，且利用雇主全家出遊時，竊取家中2萬元現金，全案依竊盜罪嫌函送法辦，並依入出國及移民法之規定，並由移民署台北專勤隊收容安置；另雇主違法雇用，則遭依違反就業服務法，函請勞工局裁處。