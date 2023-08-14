聽新聞
test
0:00 / 0:00
小巨蛋溜冰看台傳5起竊盜案 印尼籍逃逸移工涉摸走錢包
小巨蛋冰上樂園今年7月至8月間，傳出多起竊盜案，警方調查發現印尼籍女逃逸移工涉案，利用陪同雇主帶小孩上課之際行竊，涉5起竊盜案，共計竊取1萬餘元。松山分局中崙派所依竊盜罪嫌送辦，陶藝移工交由移民署收容安置；雇主非法雇用移工也依法函請勞工局裁處。
警方指出，41歲印尼籍女子，2014年間持工作簽證來台工作，2017年10月間逃逸，去年到雇主家工作，為逃逸移工。女子落網供稱，為清償母親債務，才會利用周末陪同雇主帶小孩到小巨蛋上課，在冰上樂園看台上隨機行竊他人財物。
警方擴大調閱周邊監視器清查，印尼女子涉嫌在冰上樂園行竊5次，得手1萬餘元，且利用雇主全家出遊時，竊取家中2萬元現金，全案依竊盜罪嫌函送法辦，並依入出國及移民法之規定，並由移民署台北專勤隊收容安置；另雇主違法雇用，則遭依違反就業服務法，函請勞工局裁處。
松山分局呼籲，民眾至各類場所從事相關運動時，應妥適保管個人財物，切勿隨意放置場邊，易使有心人士有機可趁，造成財產損失；另民眾切勿以身試法，貪一時之便聘用非法移工，應循合法管道申請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言