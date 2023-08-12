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今連3起溺水釀3死…攜女戲水父不治 泳客曝大武崙沙灘藏1危機

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今連3起溺水釀3死…父帶女戲水晚間不治 泳客曝大武崙沙灘藏1危機

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市大武崙沙灘今天連續發生3起溺水事件，有3名男子搶救送醫都不治，下午有2件，晚間再發生1件，警方已報請檢方相驗。泳客指出，海域下方有暗流，十分危險，又常有人游出警戒線，危機四伏。

大武崙沙灘今晚間6時40分，陳姓男子（42歲）與女兒（6歲前往戲水，父女都有溺水情況。海巡人員趕至將2人救起，陳男無呼吸心跳，女兒有意識，緊急送往基隆長庚搶救，陳男d晚間宣告不治。

另外，今天下午也發生兩起溺水死亡意外，先是上午11時38分，喻姓男子（21歲)在大武崙沙灘海域戲水溺水，送往基隆長庚醫院救治無效，於2時45分宣告急救無效。

到了下午1時10分，又有卞姓男子（47歲）也在大武崙沙灘海域溺水，送往基隆長庚醫院急救並轉加護病房觀察治療後，下午3時35分停止急救，宣告死亡。

泳客指出，該處沙灘為人工沙灘，海域下方有暗流，十分危險，又常有人游出警戒線，危機四伏。

消防局表示，白天沙灘現場有民間救生員，但發現溺水時，第一時間就救上岸並CPR，還是宣告不治。

基隆大武崙沙灘1日3溺水亡，父女戲水父不治，暗流藏危機。記者游明煌／攝影
基隆大武崙沙灘1日3溺水亡，父女戲水父不治，暗流藏危機。記者游明煌／攝影

沙灘 溺水 基隆

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