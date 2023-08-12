6大專校院生遭海外詐騙出境 教育部證實再尋回一人
台中一名20歲林姓女大生今年3月離家後失聯，外傳林女和男朋友均在緬甸詐騙園區工作。教育部統計，自去年5月1日至今年8月9日期間，校安通報中大專生赴海外打工詐騙案總計6件，和之前相比並未增加，但增加一人被尋回返國，目前已有3案當事人順利回台。
一名林姓女大生今年三月購買赴英國的航班，未料卻於泰國轉機時進入緬甸。外傳該名女大生和男友一同在緬甸從事詐騙工作，但女子因感情緣故，即便已有返台意願，但盼和男友同進同出，至今仍滯留緬甸未回國。
暑假為學生打工高峰期，教育部也統計從5月1日日今年8月初，校安通報中學生赴海外打工詐騙數目幸未增加，同樣維持6人，但今年春季已尋獲2名學生並協助返台，近期再增加1名，共計3人由警政署協助返台。
教育部日前曾表示，還有一名香港籍學生正在協尋中，但並未說明日前新增返台者是否為該名香港籍學生。
至於關靜宜大學女大生一案，教育部則表示，女大生家屬已經協助辦理休學，學生狀況家屬則表示不便對外透露。
教育部指出，依校園安全通報要點規定，因人身自由遭重大侵害，導致有死亡、重傷或失蹤之虞列為緊急事件，學校應於發現2小時內進行校安通報。
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