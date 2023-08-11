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颱風後現大批漂流木…引「水老鼠」覬覦 小心非法撿拾最重判七年

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

每逢颱風大雨過後，濁水溪流域就會沖刷出大量漂流木，引起「水老鼠」的覬覦，希望能撿拾到貴重木材發財，林業及自然保育署南投分署表示，1個月內將會同縣府針對河川漂流木註記、打撈，如不具標售價值的漂流木，才會公告撿拾，請民眾不要隨便撿拾漂流木，以免觸犯森林法，最高將面臨七年以下有期徒刑，併科2000萬元以下罰金。

林業署南投分署指出，卡努颱風挾帶豐沛雨量為南投地區帶來嚴重災情，目前漂流木打撈清理作業仍在進行中，霧社水庫的大量漂流木，目前已由萬大發電廠進行打撈作業，1個月內，初步會將水庫內的漂流木打撈至臨時堆置場，再將具標售價值的貴重木註記集運後，接著就會開放民眾自由撿拾，屆時南投分署也會於現場開設臨時檢查站協助民眾登記。

南投分署表示，卡努颱風挾帶西南氣流在南投縣仁愛鄉降下豪雨，濁水溪部分河段已出現大量漂流木堆積情形，依據森林法第15條第5項規定，天然災害發生後，國有林竹木漂流至國有林區域外時，當地政府需於1個月內清理註記完畢。目前濁水溪流域除仁愛鄉外，信義鄉也正在進行漂流木辨識註記及打撈集運的工作，經統籌整理後才會公告開放自由撿拾，呼籲想撿拾漂流木的民眾再等等。

如未在公告期間私自撿拾漂流木者，依森林法第50條及52條規定，竊取森林主、副產物，將處1年以上、7年以下有期徒刑，併科新臺幣100萬元以上2000萬元以下罰金。若為貴重木（如：紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿）將加重其刑至二分之一。

卡努颱風挾帶西南氣流在南投縣仁愛鄉降下豪雨，濁水溪部分河段已出現大量漂流木堆積。圖／林業署南投分署提供
卡努颱風挾帶西南氣流在南投縣仁愛鄉降下豪雨，濁水溪部分河段已出現大量漂流木堆積。圖／林業署南投分署提供
濁水溪部分河段目前漂流木打撈清理作業仍在進行中，尚未開放自由撿拾漂流木。圖／林業署南投分署提供
濁水溪部分河段目前漂流木打撈清理作業仍在進行中，尚未開放自由撿拾漂流木。圖／林業署南投分署提供
卡努颱風挾帶西南氣流在南投縣仁愛鄉降下豪雨，濁水溪部分河段已出現大量漂流木堆積。圖／林業署南投分署提供
卡努颱風挾帶西南氣流在南投縣仁愛鄉降下豪雨，濁水溪部分河段已出現大量漂流木堆積。圖／林業署南投分署提供
卡努颱風挾帶西南氣流在南投縣仁愛鄉降下豪雨，濁水溪部分河段已出現大量漂流木堆積。圖／林業署南投分署提供
卡努颱風挾帶西南氣流在南投縣仁愛鄉降下豪雨，濁水溪部分河段已出現大量漂流木堆積。圖／林業署南投分署提供

漂流木 南投 卡努颱風

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