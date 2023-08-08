宜蘭義消總隊長張建榮出錢出力 籲熱血男加入義消行列

宜蘭縣義勇消防總隊總隊長張建榮，曾經擔任4屆縣議會議長創下紀錄，他對義消團體投入相當多關心，出錢出力，經常把表揚榮耀等福利給了義消弟兄，自己默默在幕後支撐這個大團體，宜蘭遇有重大災難，義消投入相當大人力，他呼籲有熱情的男兒踴躍加入義消行列。

宜蘭平常不出事，一出事都很大條。民國107年台鐵「普悠瑪事件」、108年南方澳「跨港大橋坍塌」、109年「黑鷹直升機迫降」及110年蘇花公路「遊覽車自撞山壁」等大量死傷，都有義消兄弟不眠不休投入搶救的身影，張建榮加入義消團體至今滿40年，讓他真正感受到政府力量有限、民間資源無窮。

現年76歲的張建榮國小畢業後，年少進入建築業從泥作學徒慢慢做起，踏實勤奮，後來成為建商。有件讓人津津樂道之事，民國70幾年，他公司負責施作立文化中心工程，縣府車輛倒車時不慎撞壞階梯，推給工程偷工減料所致，前縣長陳定南下令調查，結果不但符合規定，還查出在前一任縣長的李鳳鳴任內，張建榮施設宜蘭運動公園工程結束後，結餘1萬多包水泥全部送還縣府，斷然不會偷工減料。

他曾任市民代表及縣議員，後來當了4屆議長及多屆縣黨部主委，輔選林姿妙當選縣長，從政沒有多久，就在民國71年就加入義消，民國88年擔任宜蘭縣義消中隊副中隊長、中隊長，熱心付出獲各界肯定，民國96年擔任宜蘭縣義消總隊長。

擔任總隊長期間定期舉辦義消競技比賽，強化義消人員基礎訓練，同時因為是議長，努力為義消爭取經費，舉凡從消防局的預算到議員的基礎建設經費，只要是義消裝備都全力補助到位，涉及安全絕對不能省。