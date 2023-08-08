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蘭陽溪床2男颱風過後盜採漂流木 1.5小時內遭警活逮

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭陳姓男子與田姓男子日前趁颱風過境，在蘭陽溪床違法撿拾扁柏、紅檜等漂流木；巡視風災的三星警分局英士派出所長目擊，通報後警方出動5名警力圍追截堵，1個半小時左右在牛鬥橋上攔停犯嫌，查扣市價約2萬2千元的漂流木，依侵占罪嫌移送法辦。

英士派出所長葉文獻8月6日下午6時許，巡視轄內風災狀況，駛經台7線93公里處牛鬥路段，發現下方蘭陽溪河床上停放1輛麵包車，感覺頗不對勁，懷疑是山老鼠，遂悄悄埋伏到溪床上方木叢中觀察，果然看見2人在河床上搬運木材。

葉文獻立刻通報，英士派出所警員初志強、蔡明輝與牛鬥派出所長許維棟、警員余璨光，加上葉文獻共5人分乘數輛警車，在附近道路設置攔截點，下午7時25分許在牛鬥橋上攔停犯嫌車輛，查獲台灣扁柏2塊、紅檜3塊及紅檜樹枝等漂流木，共0.3立方公尺，林業署估計市價約2萬2千元。

警方調查，40餘歲陳男和20餘歲田男是宜蘭縣人，2人相熟，車上除漂流木還有鏈鋸等做案工具；2人當場被逮，只能坦承犯行，知道已經觸法，但供稱這是他們第一次撿拾漂流木，也沒有上游買家。

警方表示，2人撿拾的漂流木初步確認非產自國有林班地，並未涉犯森林法，僅以涉犯刑法侵占罪送辦，若確實違法可處5年以下有期徒刑、拘役或併科3萬元以下罰金。

2名男子颱風過後在蘭陽溪床違法撿拾漂流木，被巡視的英士派出所長葉文獻撞見。圖／三星警分局提供
2名男子颱風過後在蘭陽溪床違法撿拾漂流木，被巡視的英士派出所長葉文獻撞見。圖／三星警分局提供
陳、田2男涉嫌違法盜採漂流木，被警方活逮，依涉犯侵占罪嫌送辦。圖／三星警分局提供
陳、田2男涉嫌違法盜採漂流木，被警方活逮，依涉犯侵占罪嫌送辦。圖／三星警分局提供
陳、田2人撿拾的漂流木共0.3立方公尺，粗估市價約2萬2千元。圖／三星警分局提供
陳、田2人撿拾的漂流木共0.3立方公尺，粗估市價約2萬2千元。圖／三星警分局提供
警方約1個半小時內，在牛鬥橋攔停犯嫌。圖／三星警分局提供
警方約1個半小時內，在牛鬥橋攔停犯嫌。圖／三星警分局提供

漂流木 侵占 蘭陽溪

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