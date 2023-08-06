影／南投失聯農民找到了！ 憾命喪土石流 許淑華哀痛
家住南投縣仁愛鄉廬山部落的林坤山，昨騎機車去精英溫泉巡看菜田，一去未返，手機也打不通，家屬著急報案。今清晨救難隊伍前往搜救，發現林的遺體被土石流淹沒，已沒有生命跡象，死因待釐清。南投縣長許淑華聽到此事，表示遺憾與哀痛。
林坤山的家人和友人自組搜救隊尋找，友人向本報反映，希望警消能持續協助，助他父親返家。途中看到機車，發現當地有土石流，研判林把機車停在路旁，徒步前往精英溫泉菜田。
台中市消防局特搜隊與南投消防局、神鷹等救災隊伍今天淸晨6點前往搜救，赫然發現林坤山已不幸被土石流淹沒，已沒有生命跡象。
南投縣長許淑華聽到噩耗，當場臉色凝重，她表示非常遺憾。狂雨侵襲，仁愛鄉成孤島，各路救災隊伍都在搶修中，她呼籲各地民眾讓出救災道路，不要前往看熱鬧。
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