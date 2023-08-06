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影／台中逃逸移工飛奔警追不上 熱心騎士載警成功追人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍陳姓移工在上月底時，因邊騎車邊用手機，警方前往盤查，未料陳趁隙徒步逃逸，當時追捕的勤工所長裘景智見陳跑得飛快，趕緊請行經該處一名熱心機車騎士幫忙載他，順利成功將陳查緝到案。

第三警分局勤工所長裘景智、警員鍾易蓉，在上月30日晚間7時許，巡邏經過南區環中路、樹義六巷口時，發現越南籍陳姓移工（22歲）騎電動二輪車，左手拿著手機正在講電話，警方認為陳有危害交通之虞，前往盤查。

陳姓移工以不流利的中文與警方溝通，辯稱自己沒有攜帶身分證件，以撥打電話為由，趁警方不注意時，拔腿狂奔，警方雖抓住陳的上衣，但仍被其掙脫，陳徒步飛噴。

所長裘景智身穿防彈衣等裝備在後方追趕，當時有一名機車騎士行經該處，騎士熱心載所長追人，順利在一處工廠的死巷內，成功查獲陳姓移工。

經查，陳姓移工已失聯1年多，全案將在警詢後，移送台中市專勤隊，已違反入出國移民法，遣送出境。

第三警分局呼籲，若聘僱未經許可外來人口從事非法工作，依據就業服務法可處15萬至75萬元罰鍰，5年內再次違反更將涉及刑責，千萬不要心存僥倖，若發現外來人口從事不法的情形，都可向警方或移民署專勤隊檢舉。

越南籍陳姓移工在上月底遇警盤查時，徒步逃逸，一名熱心機車騎士載警抓人。圖／第三警分局提供
越南籍陳姓移工在上月底遇警盤查時，徒步逃逸，一名熱心機車騎士載警抓人。圖／第三警分局提供
越南籍陳姓移工在上月底因邊騎電動車邊用手機，遭警查獲是逃逸移工。圖／第三警分局提供
越南籍陳姓移工在上月底因邊騎電動車邊用手機，遭警查獲是逃逸移工。圖／第三警分局提供
越南籍陳姓移工在上月底因邊騎電動車邊用手機，遭警查獲是逃逸移工。圖／第三警分局提供
越南籍陳姓移工在上月底因邊騎電動車邊用手機，遭警查獲是逃逸移工。圖／第三警分局提供

移工 移民署 機車騎士

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