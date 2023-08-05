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醉漢推傷六旬陪酒婦 強阻救護員救人這下倒楣了

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市前金區1家KTV店今天凌晨發生酒客滋事事故，曾姓男子疑酒後亂性，推倒店裡60歲的陪酒婦人，致婦人受傷，當救護人員到場，他不讓救護員將婦人送醫，又涉嫌推倒救護員，經警方壓制，依妨害公務罪嫌移送送辦。

據了解，曾姓男子（52歲）獨自到高雄市前金區七賢二路與自強一路口的KTV店喝酒，直到今天凌晨3時25分許，他因喝酒過量，出現脫序行為，推倒王姓婦人，造成王婦右腳受傷。

店方向119求救，消防局派救護車到KTV店，救護人員進店內了解狀況，並準備將王婦送醫，不料，曾姓男子突然拉住林姓救護員（30歲），涉嫌阻擋林搶救王婦。警方據報到場，立刻壓制曾姓男子，將他帶回新興警分局前金分駐所管束，救護員才順利將王婦送醫，已無大礙。警方依妨害公務罪嫌，查辦曾姓男子。

曾姓男子今天凌晨阻擋救護員救人，經警方壓制逮捕。記者林保光／翻攝
曾姓男子今天凌晨阻擋救護員救人，經警方壓制逮捕。記者林保光／翻攝
曾姓男子今天凌晨阻擋救護員救人，經警方壓制逮捕。記者林保光／翻攝
曾姓男子今天凌晨阻擋救護員救人，經警方壓制逮捕。記者林保光／翻攝

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救護員 KTV 高雄市

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