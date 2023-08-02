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溪水暴漲！高雄3男到茂林至情谷溯溪 受困驚險救援
高雄3男1女今天上午11時許，到茂林區至情谷遊玩，3男在濁口溪溯溪時，因溪水突然暴漲受困沙洲，女子連忙報案求救。高市消防局出動5車7人前往，協助3男脫困，一行人均無受傷，在下午1時20分自行離去。
高市消防局表示，受困溪中沙洲的呂姓男子（28歲）與1名女子及另2名男子（分別31歲、20歲）是社團好友，上午4人一起到茂林區至情谷的濁口溪遊憩，女子下來泡溫泉時，呂男與另兩男一起溯溪，過程中因溪水突然暴漲，呂等3男受困沙洲，進退兩難。
消防局接獲同行女子的求救電話，派人趕往救援，消防隊員抵達現場後，利用拋繩槍架設繩索，並在下游設置攔截繩確保安全後，協助呂男3人脫困，現場無人受傷，呂男等人與女子隨後自行離去。
當地警方說，至情谷又被稱為幽幽谷，位置在茂林區萬山部落附近濁口溪支流，沿途風光綺麗，景色壯觀，經常有人來這裡泡溫泉或溯溪。
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