菸酒100多元賒帳不成 台中廟公菜刀藏傘狠砍檳榔攤老闆娘

擔任廟公的陳嫌有飲酒習慣，前天在台中市神岡區一家檳榔攤賒帳100多元不成，昨將中式菜刀藏在傘內，對檳榔攤老闆娘一陣猛砍，造成翁女縫37針。警方昨晚逮捕陳嫌，起出藏在水溝的中式菜刀，陳稱不滿老闆娘不給賒帳，買不到酒與香菸，因而行兇。警詢後將陳嫌依殺人未遂罪嫌移送。

昨天上午11點多，神岡區大洲路檳榔攤老闆娘遭57歲陳嫌持刀砍傷，造成49歲翁姓女老闆娘頭部、左耳、左肩及左手前臂等多處刀傷，經送醫急救，共縫37針。院方表示，翁女意識清楚，暫無生命危險。

豐原警分局組專案小組調查，昨晚8點半在神岡區陳嫌住家附近逮捕，並於附近小水溝內取出一把中式菜刀。

警方調查，陳嫌前天到檳榔攤欲賒帳購買酒類與香菸，總價值約100多元，但翁姓老闆娘拒絕再度賒帳，陳因而心生不滿，翌日預謀菜刀並藏在藍色雨傘內，徒步到檳榔攤犯案，隨後逃逸。

附近民居指出，陳嫌與母親、哥哥與弟弟同住，但陳無固定工作，只在神岡區一處公廟擔任廟公，從事簡單清掃工作，卻有飲酒習慣，經常向母親伸手要錢，甚至產生口角。之前陳也與檳榔攤有賒帳關係，多為陳母代為繳納。

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