萬里沙灘父子溺水父不治 當地里長：要小心「離岸流」

蔡姓父子今天在新北市萬里沙灘海域戲水時溺水，蔡男被友人拖救上岸時已無意識。中華民國水上救生協會當時在附近辦救生員教練培訓課程，趕到現場為蔡男施作心肺復甦甦，直到消防人員到場接手。蔡男送醫急救無效，醫師宣告死亡；蔡的兒子自行游上岸後，體力虛弱，送醫後無大礙。

當地萬里區萬里里長王傑倫說，近午時聽到消防車和救護車急駛的警笛聲音，事後得知萬里沙灘海域有人溺水。萬里沙灘夏季有不少人去戲水游泳，但不知道當地海域會出現離岸流，拉力每秒0.5到2.5公尺。

王傑倫表示，一般民眾在海中遇到離岸流將人帶離岸際，往海中漂去都會很緊張，並會試圖游上岸，其實是錯誤的決定。因為人的體力很難與海流抗衡，硬拚上岸可能導致體力不支而溺水，所以建議遇到離岸流要保持冷靜，先隨海流漂浮到外海待援。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11點46分接獲報案，萬里沙灘有人溺水。消防人員抵達現場時，43歲蔡男已被劉姓友人救上岸，並由水上救生協會人員予以急救。

中華民國水上救生協會劉姓教練說，近午沙灘傳來呼救聲，察覺有人溺水。因為培訓課程班隊部位置，比萬里沙灘救生站距離事故地點近，教練們馬上搭沙灘車率先趕到現場，當時蔡男已無呼吸脈搏，馬上實施壓胸急救，過程中蔡男有排出嘔吐物，對著他上呼吸道給兩口氣後，持續壓胸，一直施作心肺復甦術，直到消防人員到場接手。

據了解，蔡男和劉男2個家庭共6人，今早到達萬里沙灘遊玩。上午11點40多分在岸上的劉男，看到下水的蔡男和12歲蔡童離岸約80公尺，並不尋常，細看蔡男疑在海面漂流，趕緊下水將蔡男救回岸上。蔡的兒子自行游回岸上，神情疲憊。

消防人員將蔡姓父子送往基隆長庚醫院急救，醫師下午1點03分宣告蔡男死亡，蔡童略顯虛弱，無生命危險。意外發生過程由金山警分局調查中。