桃園2寶媽「第3胎突臨盆」 勇消首次助接生成就感十足

桃園市八德區一名正懷第3胎的孕婦，日前晚間突然感到陣痛臨盆，家屬見狀趕緊撥打119求助，消防員到場立即現場接生，所幸母子均安送醫。其中一名消防員說，這是自己擔任消防員以來，首次遇到現場緊急接生，能夠順利完成任務心裡非常有成就感。

34歲翁姓孕婦日前晚間10點多突然感到陣痛，到了凌晨12點發現陣痛頻率漸縮且略有出血情形，趕緊撥打119求助。大湳消防分隊隊員林益晨、蔡昆霖獲報趕往，經詢問家屬得知該孕婦為第三胎懷孕33週、產檢一切正常。

2人到場時發現翁姓孕婦躺在床上表示陣痛持續來襲，立即給予生命徵象監測，評估意識、呼吸、脈搏、血壓同時監測孕婦陣痛週期，得知生命徵象穩定但孕婦陣痛已小於5分鐘且有破水情形，現場已經看到胎兒頭部，消防員當機立斷，決定現場接生。

過程中胎兒頭部逐漸露出，身軀、下肢順勢產出，且嬰兒無臍帶繞頸的狀況。消防員隨後給予胎兒擦乾、保暖、擺位、刺激，並以毛毯包覆保暖、給予婦人氧氣面罩，因胎兒小於34週產出屬早產兒情況較不穩定，家屬了解情形後同意就近送往聖保祿醫院。

消防員林益晨說，從事消防救護工作數十年來，身為高級技術救護人員同時也是2個小孩的爸爸，每遇到現場接生的案件，能發揮所學與搭檔一起成功接生迎接新的生命，母子均安是最開心的事情，覺得很有成就感。

而消防員蔡昆霖則是首次遇到現場急產接生，他表示能參與急產接生是個極度緊張和壓力巨大的時刻。看到同事迅速採取行動，確保母親和嬰兒的安全，並在這樣的情況下仍保持冷靜、專業和敏捷。完成這項任務後，感受到滿足和成就感幫助了新生命的誕生。

分隊長魏柏煜表示，消防隊遇到孕婦急產的案例不多，救護人員必須隨機應變，透過平時扎實訓練持續練習，不僅對各項救護技能駕輕就熟，也能發揮最大戰力，讓產婦安心、開心迎接新生命到來。