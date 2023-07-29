教練見泳客「水母漂時間過長」急拉上岸 驚見他咳血送醫搶救不治
60歲黃姓男子今早7時許前往新北市中和某泳池的室外池游泳，但駐地教練發現黃男水母漂時間異常過久，也無換氣，立刻跳下水將他拉至岸邊，發現他口中有咳血、昏迷無意識，立刻通報119。
新北市消防局南勢分隊救護車前往處置，現場駐地教練表示黃男是常年會員，但因發現他在室外池水母漂時間過長，拉起後發現他咳血、昏迷無意識，立刻通報119，南勢分隊救護車立刻將黃男送醫搶救，但稍早已宣告不治。
新北市政府消防局提醒夏日戲水要注意防溺10招「5不5要」，也就是不跳水、不疲累、不長時、不落單、不惡作劇、要合法、要小心、要注意、要暖身、要冷靜；救溺5步「叫叫伸拋划」，大聲呼救、打119、利用延伸物、拋送漂浮物、利用大型浮具划過去。
第七大隊大隊長鄭向晃表示，夏日天氣炎熱戲水民眾多，戲水游泳之餘，也要注意自己的身體情況，若有不適千萬別勉強，以免發生憾事。
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