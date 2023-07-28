快訊

五億高中生殺人案有若干疑點 台中高分檢發回台中地檢重查

杜蘇芮減弱為中颱下限 氣象局下午5時30分解除海陸警

花蓮90年名店「戴記扁食」8月31日歇業！觀光客哀嘆少一味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天使輪事件與國安有關？ 雄檢：綜整資料了解中

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

帛琉籍「天使輪」貨櫃輪廿一日凌晨於高雄港外海沉船，船上近6百只空貨櫃落海，隨海流一路往南，漂到屏東及小琉球沿岸，就已造成一艘東港籍拖網漁船網具遭貨櫃勾住而破損。圖／琉球區漁會提供
帛琉籍「天使輪」貨櫃輪廿一日凌晨於高雄港外海沉船，船上近6百只空貨櫃落海，隨海流一路往南，漂到屏東及小琉球沿岸，就已造成一艘東港籍拖網漁船網具遭貨櫃勾住而破損。圖／琉球區漁會提供

帛琉籍「天使輪」貨櫃船日上周五於高雄港外海沉船，1349只貨櫃落海漂散，雖高雄港務公司工作船連日打撈，也僅撈起2百多只貨櫃，其餘猶如水雷形成了不定時炸彈，影響作業船隻航行，由於與漢光演習時間相近，部分人士懷疑是否涉及國安，最高檢察署7月24日請高檢依法偵辦，對此，雄檢表示，目前正在綜整資料了解中，是否跟國安有關，不便透露。

據悉，有退役海軍人員質疑，天使輪在漢光演習前正好在高雄港外海沉船，事件並不單純，漂流貨櫃在高屏外海有如「海上長城」往南漂流，由於中共近年在南海常與民間用這種方式騷擾他國，被視為低成本、高效益的不對稱作戰策略。

對於天使輪沉船事件，最高檢察署24日發布新聞稿指出，已請高雄地檢署依刑法公共危險、商港法、海洋污染防治法、船員法偵辦，據悉調查局已約談多名航務人員，而船公司也委由律師做相關應對。

由於「漢光演習」自24日展開，天使輪卻是在21日沉沒後，約600只空櫃落海漂流，媒體紛紛以「水雷」形容其危險性，軍事專家比喻為「不對稱作戰」，導致天使輪沉沒案被部分人士形容猶如「國安危機」。

雖然海洋界認為油污外洩可能引發生態浩劫才是關鍵，但天使輪7月4日開始在高雄外海停泊，半個月後突然申請緊急進港，隔天就傾斜、21日沉沒，諸多疑點尚未獲得合理解釋，又碰到「漢光演習」、共軍潛艦罕見浮現澎湖海域，不得不讓軍事專家往兩岸戰爭模式思考。

據了解，天使輪上船上包含船長等19人，已由航港局初步詢問，遭限制出境，待調查釐清告一段落，才得以解除境管。對於，整起案件是否與國安有關，高雄檢察署表示，目前仍在綜整資料中，因偵查中不便透露。

漢光演習 國安 高雄港

延伸閱讀

「天使輪」攔油索遭杜蘇芮摧毀 待風雨轉小重新布設

影／天使輪沉沒致上千貨櫃落海 高雄林園今再尋獲漂流貨櫃

調查天使輪沉沒之因19船員遭限制出境 檢調擬近日約談

天使輪233只漂流貨櫃打撈上岸 1064只確定沉沒

相關新聞

調查天使輪沉沒之因19船員遭限制出境 檢調擬近日約談

帛琉籍貨櫃船「天使輪」21日船身進水傾斜沉船，導致上千只空貨櫃落海，不僅影響航道安全，近500噸油料近日也出現漏油危機，...

受贈上億房產惹議仍未平息 老翁女兒指行天宮模糊焦點

台北市行天宮日前爆出捐產爭議，一名罹患輕微失智症的獨居老翁，在去年底將9戶房產捐給行天宮，女兒指控廟方曾說會照顧老翁餘生...

杜蘇芮來襲台中飄雨 26歲男酒駕自撞分隔島車毀人亡

杜蘇芮颱風來襲，台中市區僅間歇雨勢，但北屯區今上午發生死亡車禍，林姓男子駕駛1輛白色小客車不明原因自撞分隔島，造成車頭幾...

杜蘇芮攪局亂漂…天使輪貨櫃卡林園中門3號橋下 緊急吊離

帛琉籍「天使輪」載運的貨櫃漂流入海，處理時碰上中颱杜蘇芮攪局，今早已有貨櫃隨風雨漂流的林園區中門3號橋下，港務公司獲報派...

影／驚悚！台中女騎士闖紅燈撞進貨車底卡輪下 命大被救出

台中吳姓機車女騎士今上午騎車經西屯區時，因闖紅燈煞車不及和對向要左轉的陳姓貨車駕駛碰撞，加上颱風過境天雨路滑，吳女先是急...

颱風夜闖鹿園偷走2隻小鹿 恆春警方鎖定潛入1男

颱風杜蘇芮挾帶強風豪雨，卻有竊賊趁機闖入恆春鎮知名梅花鹿生態園區偷走2隻小鹿，損失新台幣40萬元。恆春警方依監視畫面已鎖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦