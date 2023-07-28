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天使輪事件與國安有關？ 雄檢：綜整資料了解中
帛琉籍「天使輪」貨櫃船日上周五於高雄港外海沉船，1349只貨櫃落海漂散，雖高雄港務公司工作船連日打撈，也僅撈起2百多只貨櫃，其餘猶如水雷形成了不定時炸彈，影響作業船隻航行，由於與漢光演習時間相近，部分人士懷疑是否涉及國安，最高檢察署7月24日請高檢依法偵辦，對此，雄檢表示，目前正在綜整資料了解中，是否跟國安有關，不便透露。
據悉，有退役海軍人員質疑，天使輪在漢光演習前正好在高雄港外海沉船，事件並不單純，漂流貨櫃在高屏外海有如「海上長城」往南漂流，由於中共近年在南海常與民間用這種方式騷擾他國，被視為低成本、高效益的不對稱作戰策略。
對於天使輪沉船事件，最高檢察署24日發布新聞稿指出，已請高雄地檢署依刑法公共危險、商港法、海洋污染防治法、船員法偵辦，據悉調查局已約談多名航務人員，而船公司也委由律師做相關應對。
由於「漢光演習」自24日展開，天使輪卻是在21日沉沒後，約600只空櫃落海漂流，媒體紛紛以「水雷」形容其危險性，軍事專家比喻為「不對稱作戰」，導致天使輪沉沒案被部分人士形容猶如「國安危機」。
雖然海洋界認為油污外洩可能引發生態浩劫才是關鍵，但天使輪7月4日開始在高雄外海停泊，半個月後突然申請緊急進港，隔天就傾斜、21日沉沒，諸多疑點尚未獲得合理解釋，又碰到「漢光演習」、共軍潛艦罕見浮現澎湖海域，不得不讓軍事專家往兩岸戰爭模式思考。
據了解，天使輪上船上包含船長等19人，已由航港局初步詢問，遭限制出境，待調查釐清告一段落，才得以解除境管。對於，整起案件是否與國安有關，高雄檢察署表示，目前仍在綜整資料中，因偵查中不便透露。
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