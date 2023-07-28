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打工換宿、包吃包住騙帳戶 竹聯幫弘仁會詐團成員遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

竹聯幫弘仁會成員齊拓茗涉嫌經營洗錢詐騙集團，以打工換宿、包吃包住等方式，利誘收購民眾人頭帳戶，作為協助詐騙集團洗錢的不法工具，經手上千萬元。台北地檢署今偵結，依詐欺等罪起訴齊男、共犯及提供銀行帳戶的民眾共11人，另有1名共犯遭通緝。

檢警調查，齊男涉嫌於2022年3月間，與共犯吳力安合組詐，由吳男負責收集人頭帳戶，以打工換宿、包吃包住等方式，吸引10多位民眾提供銀行帳戶，並事先設定好網銀及約定轉帳功能，作為協助上游詐團洗錢之用。

這些提供銀行帳戶的民眾，則被集中安排台北市萬華區旅館內，視情況配合齊男等人外出銀行辦事，其中還有人雖然無法提供帳戶，但發現可以免費吃住，竟自願協助齊男管理旅館內人頭生活起居，等同參與詐團運作。

後來一名女子今年初向警方報案，指控齊男去年10至11月間，以打工換宿作為藉口，騙她提供出個人銀行帳戶，事後竟被帶到北市萬華區某旅館軟禁。檢警深入追查後，發現齊男等人透過臉書或社群平台，吸引、招攬不知情或缺錢花用的民眾，以打工換宿、包吃包住等方式換取人頭帳戶，民眾赴約後則被帶到北市士林、萬華或新北市三重等地集中看管。

竹聯幫弘仁會成員齊拓茗等人涉嫌經營洗錢詐騙集團，以打工換宿、包吃包住等方式，利誘收購民眾人頭帳戶，作為協助詐團洗錢的不法工具。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫弘仁會成員齊拓茗等人涉嫌經營洗錢詐騙集團，以打工換宿、包吃包住等方式，利誘收購民眾人頭帳戶，作為協助詐團洗錢的不法工具。記者廖炳棋/翻攝

換宿 打工

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