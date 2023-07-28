打工換宿、包吃包住騙帳戶 竹聯幫弘仁會詐團成員遭訴

竹聯幫弘仁會成員齊拓茗涉嫌經營洗錢詐騙集團，以打工換宿、包吃包住等方式，利誘收購民眾人頭帳戶，作為協助詐騙集團洗錢的不法工具，經手上千萬元。台北地檢署今偵結，依詐欺等罪起訴齊男、共犯及提供銀行帳戶的民眾共11人，另有1名共犯遭通緝。

檢警調查，齊男涉嫌於2022年3月間，與共犯吳力安合組詐，由吳男負責收集人頭帳戶，以打工換宿、包吃包住等方式，吸引10多位民眾提供銀行帳戶，並事先設定好網銀及約定轉帳功能，作為協助上游詐團洗錢之用。

這些提供銀行帳戶的民眾，則被集中安排台北市萬華區旅館內，視情況配合齊男等人外出銀行辦事，其中還有人雖然無法提供帳戶，但發現可以免費吃住，竟自願協助齊男管理旅館內人頭生活起居，等同參與詐團運作。