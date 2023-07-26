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加Line找兼職誤入投資陷阱 男被詐騙9萬引蛇出洞抓車手
桃園市23歲吳姓男子日前看到一則臉書兼職廣告LINE群組，加入「ZOUSMARKETS」投資網站，對方誘稱代客操作虛擬貨幣獲利，他被騙匯1萬元開戶，再面交8萬元，前日要領出獲利，對方竟騙稱操作錯誤帳號遭凍結，他驚覺受騙報警。警方今天表示，吳男與對方相約在平鎮超商前面交30萬元，警方當場逮捕取款邱姓男子，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
平鎮警方表示，詐騙集團在臉書廣告兼職，吳男想賺外快，與發文者聯繫加入Line群組，成員都說賺錢，進入「ZOUSMARKETS」網站，詐騙投資平台主管向吳男建議藉代操虛擬貨幣，要求先匯款1萬元開戶，吳男不疑有他直接匯款到詐騙人頭帳戶內，詐騙集團接著要求吳面交8萬元代操資金，近日吳男見獲利要領出，對方卻騙說操作錯誤、帳號遭凍結，需要儲值更多錢升級VIP，才能解除鎖定領錢。
吳男驚覺自己碰到詐騙集團後報警求助，警方成立專案小組，請吳配合答應詐騙集團面交30萬元「引蛇出洞」，吳與詐騙集團約好平鎮區金陵路五段一家超商，面交儲值款30萬元，警方布署埋伏，利用詐騙集團車手邱姓男子（23歲）出面取款，當場逮捕邱男及金融卡等證物，邱男坦承被告知取款，警訊後將邱男依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦，並後續追查詐騙集團上手。
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