快訊

杜蘇芮挾豪雨！花蓮3鄉鎮「雨量超標」 下午停班停課

獨／AI 爆單！台積電急蓋封裝廠 官員：不排除要找下個擴廠點

台灣人旅日消費384億奪冠！數據分析「住宿費」一特點領先全球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑虛擬貨幣交易被擄 新北、桃警荷槍實彈聯手攔車救人

聯合報／ 記者陳俊智王長鼎／連線即時報導

新北市新店區昨天傍晚上演員警荷槍實彈攔車場面，由於事發正值下班時間，往來車輛眾多，不少民眾佇足觀望，直呼「如果是演戲也太逼真了」；據悉，員警攔車是因為昨天下午接獲民眾報案，內容稱張姓男子疑因虛擬貨幣交易糾紛被擄，新北、桃園2地警方合作，第一時間在新店街頭救人，並逮捕以曾姓男子為首5名嫌犯，全案朝妨害自由偵辦中。

據了解，張姓男子在網路刊登販賣虛擬貨幣「泰達幣」訊息，與曾男約定交易後，收了現金沒出貨，因此引發糾紛，昨天在桃園市龜山區萬壽路二段某咖啡店見面談判時，被對方率人包圍押上車；張男坐上曾男等人的轎車後，被要求吐出現金或交付泰達幣，他打電話拜託親友籌錢，全案才因此曝光。

桃園警方昨天下午接獲報案，根據監視器系統掌握曾男等人轎車在新北新店出現，隨即聯絡當地警方協助，2地警方合作辦案，下午5時許在新店區安康路成功攔車逮人，救出張男也無礙。

警方初步調查，整起事件是交易糾紛引起，但雙方對於交易金額及內容不願多談。

事發後，曾男等人否認擄人，強調張男是自願跟他們上車，目的是想解決交易糾紛，所以張男打電話給親友時，他們也沒有阻止，但警方對此說法存疑，目前仍在調查釐清當中。

桃園龜山昨天下午發生疑似虛擬貨幣交易糾紛引起的擄人案，龜山與新店警方合作，迅速在新店安康路救出被押走的張姓男子。記者王長鼎/翻攝
桃園龜山昨天下午發生疑似虛擬貨幣交易糾紛引起的擄人案，龜山與新店警方合作，迅速在新店安康路救出被押走的張姓男子。記者王長鼎/翻攝
桃園龜山昨天下午發生疑似虛擬貨幣交易糾紛引起的擄人案，龜山與新店警方合作，迅速在新店安康路救出被押走的張姓男子。記者王長鼎/翻攝
桃園龜山昨天下午發生疑似虛擬貨幣交易糾紛引起的擄人案，龜山與新店警方合作，迅速在新店安康路救出被押走的張姓男子。記者王長鼎/翻攝

虛擬貨幣

延伸閱讀

誇新北警政優良 侯友宜批中央沒管好犯罪工具源頭

國道警投資虛擬貨幣慘賠300萬 9位民眾跟風投錢也賠了

投資虛擬貨幣遭詐騙！幣圈盛行「量化機器人」 受害民眾難估算

獨／國道警引薦9人投資虛擬貨幣遭騙 警政署發查

相關新聞

少女協助誘捕反遭性侵登上BBC 時力要警政署出來面對

時代力量發言人余佳蒨今天說，桃園市中壢分局爆出違法誘捕，造成少女遭到性侵的事件，離譜事件已經登上BBC、衛報等英國媒體，...

國道1南下312K聯結車閃車「折甘蔗」 3線道一度全線封閉

國道一號南下312公里路段驚傳事故，一輛聯結車打橫在路面，導致三線車道全數封閉。事發起因疑是黃姓女司機駕駛藍色小貨車自撞...

天使輪曾申請「緊急進港」但理由矛盾 隔日即棄船

帛琉籍天使輪本月21日沉沒，據了解，該貨輪本月4日就載運1349只空櫃暫泊高雄外海，本月19日曾申請「緊急進港」，但向航...

疑虛擬貨幣交易被擄 新北、桃警荷槍實彈聯手攔車救人

新北市新店區昨天傍晚上演員警荷槍實彈攔車場面，由於事發正值下班時間，往來車輛眾多，不少民眾佇足觀望，直呼「如果是演戲也太...

砂石車雨天行車基隆裕隆倉儲前打滑 衝對向車道「折甘蔗」

林姓男子今天駕駛曳引砂石車行經基隆市基金三路時，疑路面濕滑及操控不慎，衝到對向車道後「折甘蔗」。這起交通事故沒有波及其他...

影／五條通緝犯台中開房露餡 警上門他變蜘蛛人想溜

石姓男子涉竊盜案遭新北等地的地檢署通緝，上周到台中北區委友開房入住，業者認為石非登記房客，通知警方到場。警方前往六樓查緝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦