疑虛擬貨幣交易被擄 新北、桃警荷槍實彈聯手攔車救人

新北市新店區昨天傍晚上演員警荷槍實彈攔車場面，由於事發正值下班時間，往來車輛眾多，不少民眾佇足觀望，直呼「如果是演戲也太逼真了」；據悉，員警攔車是因為昨天下午接獲民眾報案，內容稱張姓男子疑因虛擬貨幣交易糾紛被擄，新北、桃園2地警方合作，第一時間在新店街頭救人，並逮捕以曾姓男子為首5名嫌犯，全案朝妨害自由偵辦中。

據了解，張姓男子在網路刊登販賣虛擬貨幣「泰達幣」訊息，與曾男約定交易後，收了現金沒出貨，因此引發糾紛，昨天在桃園市龜山區萬壽路二段某咖啡店見面談判時，被對方率人包圍押上車；張男坐上曾男等人的轎車後，被要求吐出現金或交付泰達幣，他打電話拜託親友籌錢，全案才因此曝光。

桃園警方昨天下午接獲報案，根據監視器系統掌握曾男等人轎車在新北新店出現，隨即聯絡當地警方協助，2地警方合作辦案，下午5時許在新店區安康路成功攔車逮人，救出張男也無礙。

警方初步調查，整起事件是交易糾紛引起，但雙方對於交易金額及內容不願多談。