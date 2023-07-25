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疑點重重？太平山三星池登山客脫隊尚未尋獲 資深山友：失蹤可能性低

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭太平山國家森林遊樂區內的三星池是一處美麗秘境，昨天卻發生登山客失蹤事件。資深山友表示，三星池距離道路不遠，範圍也不大，加上登山客是4人而非大團，失蹤可能性較低，想不透其中緣由。截至傍晚，搜救人員仍未找到人，明日颱風來襲只會更難作業。

來自台北的60多歲廖姓男子與妻子和另一對夫婦，一行4人昨日上午8時許從太平山平元林道12.6公里處，進入三星池登山口，返程時在登山口前500公尺左右，其他3人突然發現廖男不見蹤影，下午3時45分許報案，警消與林務局共12人搜索到晚上11時半許收隊，今天上午7時出動16人，目前仍未尋獲。

據了解，4人都有一定登山經驗，廖男走散前，他們還在較靠近登山口的三星妹池聊了會天，休息過後打算回到登山口，走著走著人竟然就失蹤了。資深山友表示，脫隊失蹤較常出現於10人以上大團，人多易漏；4人的小團彼此互相照應，又是有經驗的山友，確實令人想不透，或許正是善泳者溺。

林務局羅東林管處人員透露，接獲報案後，距離現場較近的派出所警員與林管處人員第一時間到場，透過喊叫、吹口哨的方式尋找廖男，三星池路程短、面積不大，且環境清幽，若廖男神智清醒且未走遠，應能回應，然而即使後來消防人員到場、12人搜救到半夜，都未尋獲。

長年執行山地任務的警員表示，三星池過去罕有人跡，近2年才有較多人進入，今年也發生過1起走失案，幸較快尋回；上半年訪查，登山口到三星池來回只要40分鐘左右，即使不熟路況走丟，也不至於找不到人，除非走失者朝山裡不斷深入。

截至下午5時半許，搜救人員尚未找到廖男，天色漸暗加上颱風將至，山區開始下雨後搜救更顯困難，只希望盡快尋獲，莫錯過搜救黃金時間。

太平山三星池秘境登山客走失，警消昨搜救到深夜，今天再搜索整天，仍未尋獲。圖／宜蘭縣消防局提供
太平山三星池秘境登山客走失，警消昨搜救到深夜，今天再搜索整天，仍未尋獲。圖／宜蘭縣消防局提供
消防人員今天上午集結搜救。圖／宜蘭縣消防局提供
消防人員今天上午集結搜救。圖／宜蘭縣消防局提供

失蹤 山友 颱風

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