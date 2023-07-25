假投資網站被警阻擋！詐團稱網站升級 女深信被騙20萬
詐騙集團架設假投資網站行騙，刑事局兩年來持續通報電信公司停止解析，讓民眾無法連結，瀏覽會出現防詐提醒警語；一名女子發現警語起疑，詐團卻稱網站配合165反詐騙專線升級，她信以為真持續交款，被騙20萬元。
高雄市從事服務業30歲張姓女子瀏覽臉書時，被詐團加入LINE投資群組，慫恿她連結投資網站，購買虛擬貨幣投資；該網站經刑事局通報停止解析，置換為防詐提醒警語畫面，詐團稱網站配合165升級、遭同行偽冒等，騙她繼續買虛幣，她無法提領獲利驚覺受騙，損失20萬元。
假投資氾濫，刑事局與財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）及各電信業者合作，2021年7月起將涉詐投資網站通報停止解析，防堵民眾連結，瀏覽會出現「您所連結之網域涉及詐騙情事、為避免民眾受騙已停止解析」警語。
刑事局說，瀏覽投資網站發現防詐提醒警語，應立即停止與對方聯繫，撥打165查證避免受騙。
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