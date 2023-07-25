男子自學鋼琴「修煉愛情」 戀愛詐騙不法所得千餘萬

29歲郭男日前夥同2名同鄉男子，把位於屏東鹽埔的住家改為愛情公寓詐騙機房，備有鋼琴、情商書籍等，透過交友軟體結識被害人，至少5、6名香港人遭騙，不法所得至少1千萬餘元，日前遭警方偵破，現場查扣電腦、手機、保時捷休旅車等證物，3名嫌犯遭羈押，另還偵破6件詐騙集團，共逮補35名嫌犯，其中10名遭押，查扣不法所得800多萬元。

屏東警方於7月13日至20日配合執行警政署規畫的「全國同步打擊詐欺專案行動」，一周內查獲6件詐欺集團，逮補35名嫌犯，經法院裁定10名羈押，查扣4輛車、500萬多元，總計查扣不法所得800萬多元。今年累計至今共攔阻138件詐騙案，守住8300萬多元民眾的血汗錢。

警方於20日在屏東縣鹽埔鄉一處平房偵破愛情公寓詐騙機房，逮補主謀29歲郭男，及成員21歲許男、23歲陳男，他們利用小模、網紅等假照片，在交友軟體上結識被害人，並自學鋼琴、研讀情商書籍、健身等「修煉愛情」，以此擄獲被害人芳心順利詐財。

3名男子以借錢等各式理由專騙香港人，透過香港公司洗錢，將資產轉成虛擬貨幣，透過層轉錢包轉入台灣交易所，藉以躲避查緝，日前遭警方搗破，現場查扣電腦、手機、保時捷休旅車等證物。

另有19歲的情侶檔年紀輕輕就做股票假投資車手頭，他們駕駛租賃車收取詐款，日前1名60多歲被害人到銀行提領鉅款被行員通報，雙雙遭警方逮補，再向上溯源查獲上游車手集團，破獲多人組織的車手集團，查扣現金450萬多元，5名嫌犯遭押。