火燒「阿房宮」1人受困 西螺一家KTV夜傳火警

雲林縣西螺鎮商店街昨天晚間9點多傳出火警，烈焰染紅夜空，消防隊據報趕往搶救，火場是位於市區中心的「阿房宮KTV」，消防隊在搶救過程中發現一名女子受困，消防員快速將人救出，幸無大礙，經近一小時火勢撲滅，清理火場幸無其他傷亡，女子說，KTV今天休息沒客人，才讓大家鬆了一口氣。

位於西螺鎮鬧區福興路的「阿房宮KTV」昨晚9時6分發生火警，一棟三層樓的唱歌場火勢猛烈，消防隊據報派出西螺、二崙、莿桐、虎尾、崙背及第二大隊前往搶救，出動各式消防車11輛、救護車1輛、22人趕往搶救，現場由第二大隊副大隊長陳世朋指揮。

消防隊抵達布置水線灌救，傳出三樓疑似有人受困，消防隊馬上架高梯，將逃到頂樓的劉姓受困女子(43歲)救出，劉女被救出很清醒且沒受傷，不須送醫。