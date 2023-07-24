火燒「阿房宮」1人受困 西螺一家KTV夜傳火警
雲林縣西螺鎮商店街昨天晚間9點多傳出火警，烈焰染紅夜空，消防隊據報趕往搶救，火場是位於市區中心的「阿房宮KTV」，消防隊在搶救過程中發現一名女子受困，消防員快速將人救出，幸無大礙，經近一小時火勢撲滅，清理火場幸無其他傷亡，女子說，KTV今天休息沒客人，才讓大家鬆了一口氣。
位於西螺鎮鬧區福興路的「阿房宮KTV」昨晚9時6分發生火警，一棟三層樓的唱歌場火勢猛烈，消防隊據報派出西螺、二崙、莿桐、虎尾、崙背及第二大隊前往搶救，出動各式消防車11輛、救護車1輛、22人趕往搶救，現場由第二大隊副大隊長陳世朋指揮。
消防隊抵達布置水線灌救，傳出三樓疑似有人受困，消防隊馬上架高梯，將逃到頂樓的劉姓受困女子(43歲)救出，劉女被救出很清醒且沒受傷，不須送醫。
經約近一小時搶救，火勢撲滅，僅二樓後側被燒毀，清理火場並無其他人，得知KTV昨天休息沒有營業，大家才鬆了一口氣，火警現場1、2樓為KTV用途，3樓為閒置空屋，起火原因將進一步鑑識調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言