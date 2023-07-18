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孩子期末考被扣分 家長搬消防科長職務恐嚇老師「走著瞧」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市新莊區某國小發生一起學生成績糾紛，該校陳姓家長會長指出，有家長因不滿孩子期末考成績被扣分，以消防署某處科長職位恐嚇代理教師「在教育圈混不下去」，校方表示，家長確實有說一些氣話，但並未恐嚇老師，成績也在6月底達成共識。

陳姓家長會長指出，4年級班導改考卷時因一題字體少了一橫，老師用紅筆圈起來扣一分，家長有不同見解找老師談，卻在談論中以自己在消防署某處科長的職位，辱罵、恐嚇老師，包括「讓你在教育界待不下去」、「大家走得瞧」等語。

陳姓家長會長說，由於該師聘約時間至111學年度，離學校結業式僅剩2天，老師只想平安渡過，不願參加學校代理教師甄選，甚至也不敢再待在教育界。陳批評，該師都已經按照家長的意思重新分數，為何家長用不當言語造成老師創傷，讓教育界損失一名好老師，卻不用道歉、負責，拍拍屁股走人。

代理暨代課教師產業工會說，雖然是代理老師一年一聘，但老師還是有其專業，因為此事代理教師不願得罪家長，只能將分數加回去，這樣行為只會讓越多人不想當代理教師，且其他家長也對老師離開感到不捨，認為該師教學認真且用心，如今老師離開了，孩子升至5年級又要換班導讓家長不放心。

對此校方表示，導師考量因平時針對學生國字的書寫要求，與測驗評分標準不一致，因此決議不予扣分，6月27日親師間已達成共識。校方也說，協調過程學生父親因急於維護孩子學習權益口氣不佳，但並未恐嚇老師，該生母親協調會後也有向導師致歉，導師也表示接受，後續也多次協調並詢問導師，是否需要家長再次當面致歉，但老師都說已達成共識就不需要。

新北市新莊區某國小發生一起學生成績糾紛。示意圖／本報資料照片
新北市新莊區某國小發生一起學生成績糾紛。示意圖／本報資料照片

代理教師 恐嚇 期末考

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