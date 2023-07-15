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母投資虛擬幣被騙走兩百萬 子報警合作逮車手
台北市高姓婦人今年初加入詐騙集團Line投資群組，被說服購買虛擬貨幣，不料卻是騙局，前後被騙走2百萬元，直到婦人的兒子發覺不對趕緊報案，警方和婦人聯手，逮捕楊姓車手。
中正一警分局仁愛路派出所指出，高姓婦人今年2月初使用Line社群時，遇到一名自稱從事投資事業的老師邀請加入「USDT買賣交易幣商」投資群組，又聽信犯嫌誘導話術，下載一款「Knnex」投資App，陸續臨櫃領款200萬元，以面交現金給對方的方式購買泰達虛擬貨幣。
婦人兒子得知母親購買虛擬貨幣，詢問詳情後發現應是詐騙，趕緊向警方報案，警方展開調查，確認投資App及Line社群是詐騙集團假冒，為避免打草驚蛇，警方請高婦假意配合嫌犯，持續與詐團聯繫。
雙方約定好中正區金山南路一處超商面交，警方附近伺機埋伏，車手出現員警蜂擁而上表明身分，當場緝獲楊姓車手，現場查扣手機及泰達幣假交易同意書等證物，全案以詐欺、洗錢等罪嫌逮捕移送，並持續向上溯源。
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