快訊

輕颱泰利估下午生成！氣象局：晚起外圍雲系影響 雨襲南部東部

「一級致癌物食物」你可能天天吃？長期食用恐增肝硬化、肝癌風險

陸官場整肅不斷 秦剛失蹤新傳聞超展開 原因快揭曉了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母投資虛擬幣被騙走兩百萬 子報警合作逮車手

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市高姓婦人今年初加入詐騙集團Line投資群組，被說服購買虛擬貨幣，不料卻是騙局，前後被騙走2百萬元，直到婦人的兒子發覺不對趕緊報案，警方和婦人聯手，逮捕楊姓車手

中正一警分局仁愛路派出所指出，高姓婦人今年2月初使用Line社群時，遇到一名自稱從事投資事業的老師邀請加入「USDT買賣交易幣商」投資群組，又聽信犯嫌誘導話術，下載一款「Knnex」投資App，陸續臨櫃領款200萬元，以面交現金給對方的方式購買泰達虛擬貨幣。

婦人兒子得知母親購買虛擬貨幣，詢問詳情後發現應是詐騙，趕緊向警方報案，警方展開調查，確認投資App及Line社群是詐騙集團假冒，為避免打草驚蛇，警方請高婦假意配合嫌犯，持續與詐團聯繫。

雙方約定好中正區金山南路一處超商面交，警方附近伺機埋伏，車手出現員警蜂擁而上表明身分，當場緝獲楊姓車手，現場查扣手機及泰達幣假交易同意書等證物，全案以詐欺、洗錢等罪嫌逮捕移送，並持續向上溯源。

台北市高姓婦人遭詐團以「假投資真詐騙」手法，拿出兩百萬元投資虛擬貨幣，兒子發現後聯手警方逮捕車手。記者廖炳棋/翻攝
台北市高姓婦人遭詐團以「假投資真詐騙」手法，拿出兩百萬元投資虛擬貨幣，兒子發現後聯手警方逮捕車手。記者廖炳棋/翻攝
虛擬貨幣示意圖。圖／ingimage
虛擬貨幣示意圖。圖／ingimage

詐騙集團 車手 虛擬貨幣 APP LINE

延伸閱讀

最萌暑假在高雄！ 可愛「貓貓蟲咖波」現身 攜手「鯊西米、蜜柑站長」3大LINE貼圖IP聯萌登場

古人也玩社群？不只Threads發廢文，還能LINE來LINE去！

藍營苦勸韓冰選中正萬華立委 北市黨部主委曝LINE聯繫結果

LINE禮物星巴克限時買1送1 LINE送貼圖新功能1招直達

相關新聞

烏龍攔檢17歲孝子致傷 網紅：自稱警察又不出示證件「是你不跑嗎？」

彰化縣埔鹽鄉17歲陳姓少年日前打工完騎單車返家，遭便衣員警疑不當攔檢致傷，引起譁然。有5.2萬人追蹤的農業臉書粉專「Li...

桃園夫妻來台中逢甲「玩到沒錢」 卻動歪念去搶劫雙雙被收押

桃園甘姓男子和黃姓妻子月初南下台中逢甲玩樂，身上錢花光光竟動起歪念，隨機見1名年輕女子等待出停車場時搶走她車上包包，僅得...

17歲新住民之子遭警攔檢受傷 網轟種族歧視：不能就這樣算了

彰化縣17歲陳姓學生日前被員警誤認為失聯移工，遭便衣員警攔檢導致受傷破相，送醫縫17針。PTT八卦版引起熱議，網友質疑...

高雄孕婦臨盆搭小黃就醫塞在半路 夫奔警所求助開道

高雄陳姓男子前天正中午急奔三民二警分陽明路派出所，焦急告知警方妻子將臨盆，攔計程車到醫院，但沿路塞車，妻子腹痛難耐，請求...

聽信網友投資古董轉手高獲利 她險匯160萬成詐團肥羊

高雄路竹63歲王姓女子日前加入網上古董買賣社團，深信投資該群組中價值不斐的古董，經轉賣可獲取高額報酬，正當王女周二在銀行...

母投資虛擬幣被騙走兩百萬 子報警合作逮車手

台北市高姓婦人今年初加入詐騙集團Line投資群組，被說服購買虛擬貨幣，不料卻是騙局，前後被騙走2百萬元，直到婦人的兒子發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦