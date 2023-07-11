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單身女陷入愛情陷阱被騙63萬元 蘆洲警攔阻再匯52萬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區1名35歲單身女子在IG上被陌生帥哥搭訕互加好友，聊到對方暱稱她為「老婆」，接著介紹她花63萬元投資虛擬貨幣，再用假App讓她相信已經獲利翻倍。女子日前準備再匯款52萬元升級會員，被銀行員報警擋下。

警方指出，詐騙集團用帥哥照片假帳號，一步步引誘被害女子上鉤，先匯款63萬元聲稱是投資泰達幣USDT，然後再用假網站、假App讓她以為獲利翻倍。當女子想要變現取款，假客服即謊稱「獲利金額已超過本金50%」，必須再注資52萬元升級會員資格，才能提現。

女子7日下午3時許，前往銀行匯款時，銀行員發覺有異，通報警方協助。蘆洲警分局集賢派出所警員與行員耐心勸說，才讓女子認清這一切都是騙局，避免再度受騙擴大損失。

詐騙集團聲稱必須升級會員資格，才能將盈利變現提出。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團聲稱必須升級會員資格，才能將盈利變現提出。記者林昭彰／翻攝
單身女子感情被騙、損失63萬元，7日準備再匯款52萬元，被銀行員和員警聯手勸阻。記者林昭彰／翻攝
單身女子感情被騙、損失63萬元，7日準備再匯款52萬元，被銀行員和員警聯手勸阻。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團用假帳號、甜言蜜語引誘單身女子上鉤，親密暱稱她是「老婆」，最終目的是騙錢。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團用假帳號、甜言蜜語引誘單身女子上鉤，親密暱稱她是「老婆」，最終目的是騙錢。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 愛情 虛擬貨幣 泰達幣

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