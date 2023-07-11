單身女陷入愛情陷阱被騙63萬元 蘆洲警攔阻再匯52萬

新北市蘆洲區1名35歲單身女子在IG上被陌生帥哥搭訕互加好友，聊到對方暱稱她為「老婆」，接著介紹她花63萬元投資虛擬貨幣，再用假App讓她相信已經獲利翻倍。女子日前準備再匯款52萬元升級會員，被銀行員報警擋下。

警方指出，詐騙集團用帥哥照片假帳號，一步步引誘被害女子上鉤，先匯款63萬元聲稱是投資泰達幣USDT，然後再用假網站、假App讓她以為獲利翻倍。當女子想要變現取款，假客服即謊稱「獲利金額已超過本金50%」，必須再注資52萬元升級會員資格，才能提現。