單身女陷入愛情陷阱被騙63萬元 蘆洲警攔阻再匯52萬
新北市蘆洲區1名35歲單身女子在IG上被陌生帥哥搭訕互加好友，聊到對方暱稱她為「老婆」，接著介紹她花63萬元投資虛擬貨幣，再用假App讓她相信已經獲利翻倍。女子日前準備再匯款52萬元升級會員，被銀行員報警擋下。
警方指出，詐騙集團用帥哥照片假帳號，一步步引誘被害女子上鉤，先匯款63萬元聲稱是投資泰達幣USDT，然後再用假網站、假App讓她以為獲利翻倍。當女子想要變現取款，假客服即謊稱「獲利金額已超過本金50%」，必須再注資52萬元升級會員資格，才能提現。
女子7日下午3時許，前往銀行匯款時，銀行員發覺有異，通報警方協助。蘆洲警分局集賢派出所警員與行員耐心勸說，才讓女子認清這一切都是騙局，避免再度受騙擴大損失。
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