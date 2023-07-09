誤信男網友投資虛擬貨幣乙太幣 女富商被騙1億6百萬

台南市年約50歲房地產女老闆，誤信男網友向她謊稱代為投資買賣虛擬貨幣乙太幣獲利豐厚，5個月來買了價值約1億多元的乙太幣匯給對方後，6月底她要兌現，對方藉口拖延，還要她匯數百萬元綜合所得稅，她才警覺被騙報警。

台南市50多歲婦人多年來長期經營房地產事業有成，在南部開設房地產公司當起女老闆，今年2月有暱稱「sho」的陌生男子從臉書私訊與其對話閒聊，兩人閒聊一陣互加好友。

女老闆多次在聊天時，以稅務專業問題詢問男子，對方都能回答，因此取得信任，隨即掉入投資陷阱。

男子以投資挖礦虛擬貨幣「乙太幣」可獲巨額利潤，誘騙婦人上鉤，謊稱網路虛擬挖礦比買挖礦機獲利更高，女老闆誤信相信對方話術，從今年2月至6月底，共投入100多筆資金購買虛擬貨幣乙太幣，金額總值逾1億6百萬多元。

直到女老闆想要兌現，對方卻藉故拖延，並稱需要繳交數百萬元綜合所得稅的手續費，她驚覺是一場騙局，6月29日，到台南市警一分局文化派出所報案。

據了解，女老闆拿出從2月至6月底，5個月來多筆匯款資料，證明自己投入天價金額，警方查看金流，她以新台幣買虛擬貨幣，再透過電子錢包匯入海外帳戶，卻是不知名的交易所，分析追查上有相當瓶頸，需花時間分析。

警方受理後已與台南市刑大科偵隊、刑事局南部打擊犯罪中心合作，正分析流追查對象。