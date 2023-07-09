加Line「投資名嘴阿土伯」被騙慘 桃6旬地主被詐2058萬

桃園市67歲鍾姓男子在臉書社群看到廣告「投資名嘴-阿土伯」投資虛擬貨幣獲取暴利的貼文，他在好奇心驅使下連結Line群組，對方以代操虛擬貨幣賺取暴利方式，讓他信以為真，兩個月來多次提領現金面交投資總共2058萬元，但他要領取獲利遭拒報案，對方反要他再領100萬元面交，警方據報當場逮捕林姓車手，警方循線追查幕後詐騙集團。

平鎮警分局今天下午指出，家住平鎮區鍾姓男子（67歲）為擁有多筆土地的地主，早年經營有成，5月間他在臉書社群上看到一則「投資名嘴-阿土伯」投資廣告，稱投資虛擬貨幣可獲取暴利文章，他在好奇心驅使下，點擊連結加入Line群組觀看，該群成員私訊他「投資內容都是真實的」 ，鍾男遭到詐騙集團鎖定。

該詐騙集團客服人員冒稱投資專家，向鍾男建議可代操虛擬貨幣（泰達幣USDT）賺取高額報酬獲利，讓他不疑有他，對方相約他家附近地點面交現金，兩個月來，他分很多次現金面交，前後總共2058萬元，他日前要求將獲利領出，對方再三誆稱需要儲值更多金額，要他再提領100元投資，才能領出獲利，鍾男懷疑自己受騙，透過友人報警求助。