快訊

傻眼！女子為走私5條活蛇 竟全塞進自己胸部

9人昨相約劍龍稜登山 他先下山失聯 今午找到人卻死亡

加Line「投資名嘴阿土伯」被騙慘 桃6旬地主被詐2058萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市67歲鍾姓男子在臉書社群看到廣告「投資名嘴-阿土伯」投資虛擬貨幣獲取暴利的貼文，他在好奇心驅使下連結Line群組，對方以代操虛擬貨幣賺取暴利方式，讓他信以為真，兩個月來多次提領現金面交投資總共2058萬元，但他要領取獲利遭拒報案，對方反要他再領100萬元面交，警方據報當場逮捕林姓車手，警方循線追查幕後詐騙集團

平鎮警分局今天下午指出，家住平鎮區鍾姓男子（67歲）為擁有多筆土地的地主，早年經營有成，5月間他在臉書社群上看到一則「投資名嘴-阿土伯」投資廣告，稱投資虛擬貨幣可獲取暴利文章，他在好奇心驅使下，點擊連結加入Line群組觀看，該群成員私訊他「投資內容都是真實的」 ，鍾男遭到詐騙集團鎖定。

該詐騙集團客服人員冒稱投資專家，向鍾男建議可代操虛擬貨幣（泰達幣USDT）賺取高額報酬獲利，讓他不疑有他，對方相約他家附近地點面交現金，兩個月來，他分很多次現金面交，前後總共2058萬元，他日前要求將獲利領出，對方再三誆稱需要儲值更多金額，要他再提領100元投資，才能領出獲利，鍾男懷疑自己受騙，透過友人報警求助。

警方據報組成專案小組，鍾男與對方相約昨天下午在平鎮區金陵路四段的一家超商面交儲值金額100萬元，詐騙集團車手林男出面取款時，埋伏的警力衝出，當場逮捕林男及查扣相關犯罪工具及證物，警訊後將林男依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送桃園地檢署偵辦，後續並繼續追查幕後詐騙集團。

鍾姓男子誤信網路「投資名嘴-阿土伯」投資虛擬貨幣廣告，遭詐騙2058萬元，警方循線查獲贓物和逮捕林姓車手。記者曾增勳／翻攝
鍾姓男子誤信網路「投資名嘴-阿土伯」投資虛擬貨幣廣告，遭詐騙2058萬元，警方循線查獲贓物和逮捕林姓車手。記者曾增勳／翻攝
鍾姓男子誤信網路「投資名嘴-阿土伯」投資虛擬貨幣廣告，遭詐騙2058萬元，警方逮捕林姓車手。記者曾增勳／翻攝
鍾姓男子誤信網路「投資名嘴-阿土伯」投資虛擬貨幣廣告，遭詐騙2058萬元，警方逮捕林姓車手。記者曾增勳／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣 車手

延伸閱讀

男移工不想分手竟性侵又恐嚇 女友幫求情換緩刑

影／姪子來電套關係一口氣借30萬 高雄婦匯款警一招化解

LINE FRIENDS超吸睛！ 4米高熊大必打卡 巡回台中大遠百免費入場，聯名COLD STONE父親節蛋糕 加碼買1送1

影／投資虛擬貨幣50萬 年輕餐飲正妹險遭假投資真詐騙

相關新聞

國5北向彭山隧道4車連環撞 紫爆嚴重塞車變大型停車場

高速公路局說，下午1時56分，國道5號北向13K彭山隧道內，有4輛自小客車追撞事故，占用內線，事故處理中，請用路人小心駕...

台3線苗栗獅潭段3輛大重機事故 1命危2輕傷

台3線苗栗縣獅潭鄉路段今天上午11點左右，3輛大型重型機車發生事故，造成1名騎士現場失去生命跡象，送苗栗市大千醫院搶救，...

北市大安區媽媽帶著5歲兒墜樓雙亡 同睡胞姊不知母子不見了

台北市大安區和平東路一段某巷內，今天凌晨3點多有民眾聽聞巨大聲響，發現是兩人從高處墜樓倒在地上嚇得報警，警方趕抵發現是媽...

新北坪林15歲男遊客失足跌落2米深池 命危搶救中

新北市坪林區金瓜寮某親水農場，今下午1時許發生溺水意外，一名15歲男性遊客不慎踩空，跌落2米深池，現場店家及民眾先合力將...

車主煞停閃違規路人害騎士摔傷 路人有肇責？警方這麼說

高雄岡山昨晚7時許，翁姓男子開車沿岡山路行駛到維新路口時，發現中年男子未依紅燈警示，竟逕自橫越馬路，讓翁男嚇得剎停，連帶...

樹林迎神遶境2組官將首爆發衝突 引燃信號彈示威

新北市樹林區昨晚有1場迎神遶境遊行，其中2派官將首陣頭發生推擠衝突，混亂中有人引燃信號彈示威，使場面更加失控，後來信號彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦