加Line「投資名嘴阿土伯」被騙慘 桃6旬地主被詐2058萬
桃園市67歲鍾姓男子在臉書社群看到廣告「投資名嘴-阿土伯」投資虛擬貨幣獲取暴利的貼文，他在好奇心驅使下連結Line群組，對方以代操虛擬貨幣賺取暴利方式，讓他信以為真，兩個月來多次提領現金面交投資總共2058萬元，但他要領取獲利遭拒報案，對方反要他再領100萬元面交，警方據報當場逮捕林姓車手，警方循線追查幕後詐騙集團。
平鎮警分局今天下午指出，家住平鎮區鍾姓男子（67歲）為擁有多筆土地的地主，早年經營有成，5月間他在臉書社群上看到一則「投資名嘴-阿土伯」投資廣告，稱投資虛擬貨幣可獲取暴利文章，他在好奇心驅使下，點擊連結加入Line群組觀看，該群成員私訊他「投資內容都是真實的」 ，鍾男遭到詐騙集團鎖定。
該詐騙集團客服人員冒稱投資專家，向鍾男建議可代操虛擬貨幣（泰達幣USDT）賺取高額報酬獲利，讓他不疑有他，對方相約他家附近地點面交現金，兩個月來，他分很多次現金面交，前後總共2058萬元，他日前要求將獲利領出，對方再三誆稱需要儲值更多金額，要他再提領100元投資，才能領出獲利，鍾男懷疑自己受騙，透過友人報警求助。
警方據報組成專案小組，鍾男與對方相約昨天下午在平鎮區金陵路四段的一家超商面交儲值金額100萬元，詐騙集團車手林男出面取款時，埋伏的警力衝出，當場逮捕林男及查扣相關犯罪工具及證物，警訊後將林男依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送桃園地檢署偵辦，後續並繼續追查幕後詐騙集團。
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