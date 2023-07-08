影／姪子來電套關係一口氣借30萬 高雄婦匯款警一招化解

高雄70歲范姓老婦人昨午接到久未謀面的姪子來電，對方甜喊姑姑套關係，聲稱因貨款不足，希望范能幫忙解危，范心疼姪子遭遇，到郵局欲轉匯30萬，警方接獲行員通報到場，直接打給真姪子查證，拆穿詐騙集團伎倆。

鳳山警分局忠孝派出所昨午12時許，接獲鳳山行政中心的郵局行員來電，指稱有婦人急著要匯30萬元疑似遭詐騙，忠孝所所長潘福良、巡佐戴進成、警員許鳳書、陳昱任獲報迅速前往了解。

警方發現范姓婦人（70歲）神情焦慮，趨前詢問，范告知警方稍早前，Line電話收到一名暱稱「玉兔臨風」的男子打來說「好久不見」，她聽聲音以為是姪子「阿紘」，對方也稱是，於是兩人開始聊天。

范說，和姪子聊了幾句後，姪子聲稱最近要付貨款，但錢卡住，希望她先幫忙轉30萬給廠商，她心疼姪子遭遇，想說幫忙解決困難。

警方當下研判，范中了詐騙集團「猜猜我是誰」的假親友詐騙圈套，當下撥打真姪子電話查證，結果對方否認向姑姑借錢，范才相信原來是假姪子想騙錢。