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她砸150萬投資一場空 17歲車手詐欺、洗錢送辦
高雄湖內謝姓女子3月加入股票投資群組「穎雯股票交流群」，夢想小錢變大錢，利用「盈家」平台投資虛擬貨幣，孰料匯入150萬元無法取回，她焦急向警方求助，警獲報後，經縝密部署，周二順利逮獲2名車手，其中1人年僅17歲，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。
湖內分局表示，湖街派出所7月初受理謝女詐騙案，謝指出，自加入手機軟體LINE上的「穎雯股票交流群」後，就陷入噩夢開端，該社群先提供「盈家」投資平台，在一步步鼓吹慫恿她投資虛擬貨幣，直到她投資150萬款項無法取回，才噩夢乍醒驚覺受騙。
湖街所警指出，細查該詐騙集團的慣用手法，群組中無非是利用「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術誘惑洗腦民眾，鼓吹跟著老師投資「保證賺大錢」。
員警當時見謝女在群組中尚有對話聯繫，索性將計就計與詐徒相約，訂於7月4日在路竹區中興路某超商前，欲交付投資金30萬元，同步員警在取款地周遭部署數名警力進行埋伏。
取款日當天，疑似車手的21歲劉姓男子夥同化名阿國的17歲少年，果真搭乘計程車前來，而周遭早已埋伏的警力，待2人進入超商坐定等待，警力便一擁而上逮捕，並在2人隨身包中查扣假收據及印章等相關贓證物，全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。
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