影／投資虛擬貨幣50萬 年輕餐飲正妹險遭假投資真詐騙

從事餐飲業李姓年輕女子日前到銀行欲提領50萬元現金投資虛擬貨幣，行員關心提問察覺有異，聯手員警合力勸說，確認是假投資真詐騙手法，才讓李女打消念頭。

22歲從事餐飲業李姓女子日前到新北市板橋區重慶路上一間銀行，臨櫃提領現金50萬元，銀行行員關心提問，卻見李女對該筆款項用途欲言又止，無法說明清楚，疑似遭詐騙，友善通報板橋警分局後埔派出所員警到場了解，李女聲稱該筆款項是自己投資虛擬貨幣的獲利，需要先領出再轉入別的帳號才能再其他投次平台購買虛擬貨幣。

經警方與銀行員溝通協調，李女才表示，因先前使用應用程式LINE時，收到一名陌生人士的好友申請，之後對方表示可介紹另一名王姓男子，可以協助虛擬貨幣投資，還說可以享有高額獲利，剛好李女先前投資虛擬貨幣有一些現金獲利，不疑有詐便至銀行提款欲匯款購買。

員警從李女手機裡與該名王姓男子的對話內容中，發現明顯有假搬資真詐欺的情事，且李女也說，雙方只有透過手機通訊軟體連繫，從沒見王男本人，經警方與行員聯手苦口勸說，李女才打消匯款念頭，成功攔阻詐騙。