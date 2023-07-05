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桃園女開舊帳戶給網路情人 警猛勸：比騙錢更麻煩

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名泰國籍女子昨下午1點多到銀行，欲開通舊帳戶及補發存摺，讓行員懷疑有他報警，對此桃園警分局大樹派出所獲報到場，女子稱要提供沒存款的帳戶給網路認識的「戰地醫生」，警方立刻識破是詐團詐騙手法，雖然帳戶裡沒錢，但萬一成了人頭帳戶問題更嚴重。

該名已歸化台灣的泰國籍高姓女子昨下午到銀行準備重新開通許久未用的帳戶，並申請補發存簿，但行員詢問她卻支支吾吾，引起行員警戒，經員警到場詳細詢問，高女坦言透過交友軟體認識一名醫生，雙方感情進展很快，對方說想到台灣見面，但需要請她幫忙提供帳戶，之後會匯款給她，再由高女幫忙安排機票、住宿，讓高女感覺對方有誠意又體貼，準備提供帳戶給他。

對此高女表示，為了安全起見，她想開通毫無存款且久未使用的帳戶，因為戶頭內只剩零錢，認為完全不怕被騙，不知道哪裡出了問題。

結果員警問對方是不是「戰地醫生｣？高女一聽馬上愣住，當場勸告高女這是詐騙集團慣用手法，假借交友誘騙被害人匯款，更糟糕的是引誘被害人提供帳戶，在不知情的情況下變成人頭帳戶，使被害人變成詐騙集團幫兇誤陷法網，後續將面對戶頭被凍結、法律追溯等問題，比被騙錢還麻煩，高女一聽立即放棄開通帳戶的念頭。

警方呼籲民眾切勿相信網路交友、投資等未經查證訊息，遇有可疑立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，避免成為詐騙受害人。

泰國籍女子到銀行想開通沒錢的舊帳戶給網路情人，被警方識破是詐團的詐騙手法。記者周嘉茹／翻攝
泰國籍女子到銀行想開通沒錢的舊帳戶給網路情人，被警方識破是詐團的詐騙手法。記者周嘉茹／翻攝

詐騙集團 桃園 泰國

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