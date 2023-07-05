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台中貨櫃儲能站暗夜起火好棘手 消防員全副武裝搶救

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市龍井區路旁貨櫃儲能站昨晚傳火警，由於貨櫃內儲放磷酸鋰鐵電池，灌救過程恐觸電、貿然打開貨櫃門恐瞬間反燃或爆燃，相當棘手，消防局不敢大意，經通知廠商斷電，灑水降溫後，再由一名消防員全副武裝打開櫃門，對貨櫃內以泡沫滅火搶救後，並持續對電池灑水降溫，幸無人員傷亡，起火原因由火調人員調查中。

台中市消防局說明，昨晚6時，獲報龍井區工業路252巷路旁火警，出動消防車13輛、警備車4輛、救護車1輛、消防人員48名，由第四大隊副大隊長朱錦源擔任指揮官。

消防局指出，現場為戶外貨櫃儲能櫃設備，內部儲放磷酸鋰鐵電池，排煙口有明火冒出，因此消防員在通知廠商斷電後，持續以大量水讓儲能櫃降溫，再由消防員全副武裝打開櫃門，對貨櫃內部以泡沫滅火搶救，火勢在晚間7時11分控制，燃燒面積約30平方公尺。

據了解，國內常見廠商在戶外貨櫃屋內設置儲能設備、儲能站，做為備用電源，一旦發生火災相當棘手，灌救過程恐觸電、貿然打開貨櫃門恐瞬間反燃或爆燃，電池燃燒後仍持續化學反應等，消防員必須不斷地對電池灑水降溫，直到完全反應完畢。

台中市消防局說明，依消防署公布的搶救指引，儲能系統燃燒時，電池內部仍會有電化學反應，消防員只能等反應完畢、溫度下降、再進行後續處理。因此，救災原則就是保持一定安全距離、射水降溫。

此外，一般火災現場會切斷電源以避免觸電，但光電與儲能系統類本身就會發電或儲存電力，現場有觸電風險，必須保持距離。儲能貨櫃內燃燒時，櫃內氧氣消耗殆盡，這時如貿然開門，反而讓大量新鮮空氣進入，產生閃燃或爆然，火勢突然衝出，容易導致消防員受傷。

台中市龍井區貨櫃儲能站昨晚以泡沫滅火搶救後，消防員持續對電池灑水降溫，幸無人員傷亡。圖／台中市消防局提供
台中市龍井區貨櫃儲能站昨晚以泡沫滅火搶救後，消防員持續對電池灑水降溫，幸無人員傷亡。圖／台中市消防局提供
台中市龍井區貨櫃儲能站昨晚傳火警，消防員先灑水降溫，再由一名消防員全副武裝開門，以泡沫滅火。圖／台中市消防局提供
台中市龍井區貨櫃儲能站昨晚傳火警，消防員先灑水降溫，再由一名消防員全副武裝開門，以泡沫滅火。圖／台中市消防局提供
台中市龍井區貨櫃儲能站昨晚傳火警，消防員先灑水降溫，再由一名消防員全副武裝開門，以泡沫滅火。圖／台中市消防局提供
台中市龍井區貨櫃儲能站昨晚傳火警，消防員先灑水降溫，再由一名消防員全副武裝開門，以泡沫滅火。圖／台中市消防局提供

消防員 台中市

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