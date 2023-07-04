新店逆子持菜刀砍下母頭顱 里長驚嚇透露家庭狀況

新北新店今下午發生逆倫弒親血案，84歲詹姓婦人遭60歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱。里長指出，男子精神不太好，但不確定是否列管，且平時跟鄰居接觸也沒到有異狀；家族還有幾個小孩，但只有男子與母親同住，但周邊鄰居嚇壞了。

新店今下午發生逆倫弒親血案，鄰居因聽聞吵雜聲從門縫查看，卻看見詹婦倒臥在地，滿地血趕緊報案，目前連男已被警方帶回偵詢。據了解連男疑精神狀態不穩，為四級列管人員。新店分局表示，詳細事發原因仍待釐清。

里長說，知道該兒子精神狀況不太好，但應該沒有到列管等級，否則自己不會不知道，兒子平時跟鄰居多多少少有接觸，但大家都沒發現異狀，事情實在太突然，大家都嚇一跳，自己也正趕緊了解中。里長補充，家族有3至4名小孩，兒子上面還有大2至3歲的哥哥，但大家都搬出去，只有該名兒子與母親居住。