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影／雷雨後國1北上平鎮段車禍…3車碰撞1翻覆 車流回堵1公里
今天下午一陣雷陣雨後，45歲鄭姓男子駕駛轎車行駛國道1號北上，至64.6公里桃園市平鎮路段，鄭在內側車道行駛中，疑未注意車前動態，鄭男轎車撞擊前方趙男駕駛的白色轎車，造成趙男車子翻覆，波及一旁車道林男行駛轎車，3車發生撞擊車禍，鄭男腳部輕傷，沒有大礙，車禍造成北上塞車回堵1公里，警方處理疏導後恢復交通，肇事原因正由國道警方調查中。
國道警察表示，鄭姓男子駕駛轎車沿國1內側車道北上台北方向，今天下午3時44分，他行經國1北向64.6公里，疑未保持車距，車子突然不慎追撞前方趙男（42歲）的白色轎車，一陣猛力撞擊下，趙男白色轎車翻覆內側車道，鄭男轎車車頭全毀，更波及另一車道的林男（53歲）轎車後方凹陷，現場3輛車分散3車道事故，造成後方回堵1公里。
國道警方表示，據報立即派遣巡邏車前往處理疏導交通，並通報工務段緩撞車、救護車到場救援處理，現場總計3輛車，鄭男腳部輕微擦挫傷無大礙，並未送醫，警方向3人進行酒測值皆為零，警方和救援隊協助排除事故車輛送至分隊處理，國1北上現場在下午4時10分清理完畢恢復通車，車禍肇事原因進一步調查釐清。
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