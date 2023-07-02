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幼童熱痙攣嘴唇發紫 新北警4分鐘送達醫院救命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區1名幼兒園老師日前抱著幼童，急忙跑進龍源派出所求救，原來是女童突然熱痙攣急需就醫，警員見孩子渾身顫抖且嘴唇發紫，馬上開巡邏車鳴笛送往淡水馬偕醫院，僅花4分鐘趕抵，女童剛開始住進加護病房，現已恢復健康出院返家。

事發於6月7日下午3時許，吳姓老師抱著3歲女童衝進派出所求助，她說孩子在幼兒園發高燒後，全身抽搐、表情痛苦、嘴唇發紫急需就醫，擔心路上車多延誤，因此請求警方協助。

警員黃興源立即駕駛巡邏車載老師和女童出發，沿途鳴笛，原本至少要10分鐘路程，縮短至4分鐘抵達，幸好孩子治療後康復出院。蘆洲警分局龍源派出所所長丁源興呼籲，疾病救護請優先通報119，若情況特殊需要警察幫忙，打110警方亦將提供協助。

幼兒園老師抱著意識模糊的孩子，衝進派出所求救。記者林昭彰／翻攝
幼兒園老師抱著意識模糊的孩子，衝進派出所求救。記者林昭彰／翻攝
警車鳴笛火速將女童送抵醫院，由急診室醫護人員接手處理。記者林昭彰／翻攝
警車鳴笛火速將女童送抵醫院，由急診室醫護人員接手處理。記者林昭彰／翻攝

馬偕醫院 幼兒園 八里 警察

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