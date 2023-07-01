快訊

朱立倫暗示勸韓冰參選2024立委？韓國瑜講笑話1句神回

佛門大打出手！火爆尼姑摔椅、和尚嗆住持「釘孤隻」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑期青春專案彰警進KTV宣導 年輕家長陪孩子歡唱見警出現這反應

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

暑假開始了，彰化縣警察局各分局實施擴大臨檢暨保護兒少專案勤務，田中警分局到KTV包廂對唱歌中的國、高中學生宣導青春專案，沒想到竟有模樣十分年輕的家長陪同唱歌，當場致謝，讓警方意外又驚喜得到溫暖回饋。

暑假保護兒少的青春專案昨晚提前起跑，各警分局前往轄內電子遊戲場、酒店KTV、易衍生暴力滋事處所等治安顧慮場所臨檢。田中警分局到一家KTV宣導青春專案，挑選有未成年消費者的包廂，進入後拿起廣播器開始宣導暑假期間要注意打工陷阱、不要到危險場所等事項。

原來快樂唱歌的國、高中全部安靜聽宣導，其中一名「女生」忽然開口謝謝警察提醒孩子保護自我，原來是學生家長也喜歡唱歌，陪伴孩子到KTV歡唱。KTV業者見狀也趕快感謝警方維護治安，得到民眾的肯定。

田中警分局今天和縣政府、彰化地方法院、社團法人彰化縣兒童少年關懷協會等單位，在縣立景崧文化教育園區舉辦暑期青春專案，邀請二水鄉五伯村社區發展協會和文興高中，分別表演跳鼓陣、戰鼓隊、醒獅團，也找高關懷兒少300人參加兒少關懷盃足球錦標賽和九宮格擲準比賽。

員林、芳苑、北斗警分局也都執行青春專案。北斗員警到網咖等場所宣導時沒發現未成年消費者，就向年滿18歲的年輕電玩玩家宣講約20分鐘，眾玩家停下手邊遊戲，乖乖聽青春專案應注意事項；警方臨檢並未發現違法情事。

彰化縣北斗警分局員對電動遊藝場的青少年宣導青春專案。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局員對電動遊藝場的青少年宣導青春專案。圖／民眾提供
彰化縣田中警分局進入KTV對唱歌中的青少年宣導青春專案。圖／民眾提供
彰化縣田中警分局進入KTV對唱歌中的青少年宣導青春專案。圖／民眾提供

KTV 臨檢

延伸閱讀

歐美簽證難求 滬黃牛：4千1個號 旅行社索性關閉業務

青春專案上路！桃警推系列活動闖關抽PS5、Switch

影／正妹撂英文裝外國人躲臨檢 被揭是通緝犯國語秒否認

「青春專案」啟動 北市警首日查獲29案53人

相關新聞

清洗外牆磁磚不慎墜15米地面 嘉義52歲更生人傷重亡

嘉義縣民雄鄉一處新建房屋工地，今早8點多一名52歲羅男更生人，擔任外牆磁磚清潔工，疑施工不慎，從約15米5樓高處墜落，失...

影／瑞芳水湳洞民宅大火烈焰衝天 25歲男救出命危

新北市消防局今天下午1時13分獲報，瑞芳區明里路一處1樓平房發生火警，抵達時已全面燃燒，消防局派遣24車、41人前往救援...

國1南向過豐原2輛遊覽車追撞事故 「紫爆」回堵4公里

高速公路局說，今天下午12時25分，國道1號南向169K過豐原，2輛大客車追撞事故，占中線車道，回堵4公里，該路段紫爆，...

13歲國中生頸部受傷 送醫搶救

新北市消防局今天下午3時18分獲報，新北市新店區住宅5樓發生受傷意外，一名13歲國中生因頸部受傷有明顯勒痕，為姊姊發現時...

影／為救愛孫不顧烈焰...瑞芳阿嬤連衝3次火場 得知恢復心跳淚說「佳哉」

新北市瑞芳區水湳洞一處民宅，今天下午發生大火，濃煙密布，警報器大響，高姓阿嬤及小孫子及時逃出，25歲大孫子因行動不便受困...

新北機車莫名竄燃 新北消調查釐清人為還是自燃

新北市新莊區龍鳳公園人行道，上個月29日驚傳機車起火燃燒，民眾驚見拿滅火器衝前打火，警消趕抵火勢已經熄滅，所幸沒有波及其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦