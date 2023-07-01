暑期青春專案彰警進KTV宣導 年輕家長陪孩子歡唱見警出現這反應

暑假開始了，彰化縣警察局各分局實施擴大臨檢暨保護兒少專案勤務，田中警分局到KTV包廂對唱歌中的國、高中學生宣導青春專案，沒想到竟有模樣十分年輕的家長陪同唱歌，當場致謝，讓警方意外又驚喜得到溫暖回饋。

暑假保護兒少的青春專案昨晚提前起跑，各警分局前往轄內電子遊戲場、酒店KTV、易衍生暴力滋事處所等治安顧慮場所臨檢。田中警分局到一家KTV宣導青春專案，挑選有未成年消費者的包廂，進入後拿起廣播器開始宣導暑假期間要注意打工陷阱、不要到危險場所等事項。

原來快樂唱歌的國、高中全部安靜聽宣導，其中一名「女生」忽然開口謝謝警察提醒孩子保護自我，原來是學生家長也喜歡唱歌，陪伴孩子到KTV歡唱。KTV業者見狀也趕快感謝警方維護治安，得到民眾的肯定。

田中警分局今天和縣政府、彰化地方法院、社團法人彰化縣兒童少年關懷協會等單位，在縣立景崧文化教育園區舉辦暑期青春專案，邀請二水鄉五伯村社區發展協會和文興高中，分別表演跳鼓陣、戰鼓隊、醒獅團，也找高關懷兒少300人參加兒少關懷盃足球錦標賽和九宮格擲準比賽。