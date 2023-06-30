影／投22萬買虛擬貨幣...出金再付10萬保證金 他突然醒了報警抓人

周男上個月交付22萬元投資虛擬貨幣，日前周男想提領獲利，詐團卻以要10萬元保證金才能出金，周男才驚覺被騙報警處理。警方受理請周男配合誘出詐團車手陳男，趁著雙方交付10萬元保證金之際，衝前逮人帶回偵辦，警詢後依詐欺 、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，周姓男子（57歲、上班族）上個月初透過LINE與一名自稱投資客服專員互加好友。對方誆以投資虛擬貨幣增加被動收入、買賣虛擬貨幣轉取差價等詐術，騙得周男於上個月9、19兩日交付共22萬元給詐團成員，這個月周男想提領投資獲利，卻遭以各種理由拖延。

這個月28日周男接獲詐團來訊，對方以想出金必須得再付10萬保證金，周男才驚覺被騙報警處理。警方受理，當天晚上由周男誘出詐團車手陳男（25歲、有多項前科），趁雙方在新北市三峽區介壽路一家連鎖超商前交付10萬元保證金之際，衝前逮人帶回偵辦，警詢後依詐欺 、洗錢防制法罪嫌送辦，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

樹林分局呼籲，勿輕信網路投資平台及投資管道，只要涉及錢財投資話術都是詐騙，民眾務必善用165諮詢反詐騙專線或110報案專線，多一分詢問多一分保障。