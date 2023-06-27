老四川創辦人猝逝家中 傳奇落幕相驗結果曝光

高雄市交通義勇警察大隊長、「老四川巴蜀麻辣燙」執行長梁朝辰昨晚倒臥房內，家屬發現後緊急將良送醫，但到院前就已明顯死亡，警方今報請檢察官相驗，排除意外因素，疑為身體不適猝逝，家屬對死因無意見，梁朝辰在高雄政商界活躍，消息一出，令政商界相當錯愕。

據了解，昨晚間7時許，梁朝辰在鼓山區美術館特區住處休息，晚餐時間家人等著他一起用餐，卻發現他倒臥房內，找救護車送往高雄市聯合醫院，但到院前已經明顯死亡。

昨天警方接獲通報後，前往了解狀況，因梁屬於到院前死亡，須循司法相驗程序釐清死因，今下午完成相驗，排除意外等狀況，疑為身體不適猝逝，家屬對死因無意見，後續將由家屬處理後事。