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老四川創辦人猝逝家中 傳奇落幕相驗結果曝光

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老四川創辦人猝逝家中 傳奇落幕相驗結果曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市交通義勇警察大隊長、「老四川巴蜀麻辣燙」執行長梁朝辰昨晚倒臥房內，家屬發現後緊急將良送醫，但到院前就已明顯死亡，警方今報請檢察官相驗，排除意外因素，疑為身體不適猝逝，家屬對死因無意見，梁朝辰在高雄政商界活躍，消息一出，令政商界相當錯愕。

據了解，昨晚間7時許，梁朝辰在鼓山區美術館特區住處休息，晚餐時間家人等著他一起用餐，卻發現他倒臥房內，找救護車送往高雄市聯合醫院，但到院前已經明顯死亡。

昨天警方接獲通報後，前往了解狀況，因梁屬於到院前死亡，須循司法相驗程序釐清死因，今下午完成相驗，排除意外等狀況，疑為身體不適猝逝，家屬對死因無意見，後續將由家屬處理後事。

「老四川」是全台首家興櫃掛牌的麻辣鍋店，也是高雄餐飲界傳奇，目前全台已有11家直營據點。梁朝辰豪邁講義氣，投身警界公益，上月才剛連任義交大隊長，最近還在市政會議獲陳其邁頒獎牌，突然辭世令大家震驚不捨。

老四川創辦人梁朝辰上月才連任義交大隊長，獲陳其邁頒發派令，今傳出猝逝消息，震驚高雄政經警各界。圖／讀者提供
老四川創辦人梁朝辰上月才連任義交大隊長，獲陳其邁頒發派令，今傳出猝逝消息，震驚高雄政經警各界。圖／讀者提供

陳其邁 警察

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