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大雷雨炸新北…中和淹水一度超過小腿肚 車輛泡水裡

落水逾2小時...台南「秘境」千層岩瀑布失蹤 遊客尋獲已無生命徵象

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市32歲陳姓男子今天中午與友人，在台南市偏遠的南化區關山里千層岩瀑布遊玩，不慎落水失蹤。台南市消防局接獲同行遊客報案，動員潛水人員前往搜救。下午3點42分找到溺水男子已沒有生命跡象，下午4點左右救護車送台南醫院新化分院，預計下午5點左右才能到達。

台南市消防局中午表示，12點48分接獲報案，陳姓男子在瀑布下方玩水時突然呼救，報案者指稱看到他在水中載浮載沉，立即打119求救。但因為地點偏遠，消防隊員找到出事地點時早已不見人影。

台南市南化、玉井、下營等消防分隊與具潛水專長的特搜人員前往搜救，潛水人員下水搜尋，消防義消人員沿著溪邊往下游找人，搜索兩個多小時終於發現沉在水中的陳姓男子。

台南南化關山里瑞峰國小附近的「千層岩瀑布」，因地處偏遠，瀑布水落高度達10公尺，周遭有大片少見的壯觀地質層岩傾斜構造，搭配狹窄水潭翠藍深邃景象，是健行遊客推薦的「打卡秘境」。近年因乾旱水量不多，前一陣子梅雨過後水量增加，下游部分水潭水深，遊客必須小心避開。

台南南化「秘境」千層岩瀑布落水遊客尋獲無生命徵象。記者周宗禎／翻攝
台南南化「秘境」千層岩瀑布落水遊客尋獲無生命徵象。記者周宗禎／翻攝
台南南化「秘境」千層岩瀑布落水遊客尋獲無生命徵象。記者周宗禎／翻攝
台南南化「秘境」千層岩瀑布落水遊客尋獲無生命徵象。記者周宗禎／翻攝

台南 梅雨 溺水 失蹤

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