快訊

端午快問快答！最想對賴清德、柯文哲說什麼？侯友宜這樣回

林智堅論文案秋後算帳？余正煌曾涉共諜案 監院重調查

被葛斯齊指是「吸毒代表」 陳純甄怒否認還原當年真相

通緝逃亡4年多 宜蘭男台南騎車逆向闖紅燈遭逮

中央社／ 台南22日電

背負5案通緝、逃亡4年多的宜蘭王姓男子21日在台南市永康區騎機車逆向闖紅燈遭警方攔查逃逸，最終自撞人行道摔倒被警方壓制逮捕。（台南市警局提供） 中央社
背負5案通緝、逃亡4年多的宜蘭王姓男子21日在台南市永康區騎機車逆向闖紅燈遭警方攔查逃逸，最終自撞人行道摔倒被警方壓制逮捕。（台南市警局提供） 中央社
背負5案通緝、逃亡4年多的宜蘭王姓男子，昨天下午在台南市永康區騎機車逆向闖紅燈遭警攔查逃逸，一路還高喊「我在通緝，不要追我啦」，最終自撞人行道摔倒被壓制逮捕。

台南市警局永康分局今天告訴中央社記者，53歲王男昨天下午4時許在永康區中華路騎機車逆向闖紅燈，警方立刻攔查，王男先假裝停車待檢，待警方靠近時加速逃逸。

當時適逢下班時間，中華路又是台南車水馬龍的外環幹道，王男騎機車沿路逆向、鑽車、闖紅燈，不斷在車輛間來回穿梭，試圖利用停等紅燈車輛逃避追捕，警方一路尾隨，待王男進入巷弄間加速追上。

王男眼見警方不放棄，嚇得數次高喊「我在通緝，不要追我啦」，自曝通緝身分，且衝撞圍捕警方，造成1名警員摔車及戰鬥靴噴飛；但王男隨後自撞人行道摔倒，遭警方壓制逮捕。

警方調查，王男身背新北地方法院及新北地檢署發布毒品、傷害、過失傷害等5案通緝，王男逃亡4年多，未料在台南因交通違規遭警盯上逮捕，王男尿液也出現毒品反應。警方訊後解送歸案。

通緝 台南 人行道

延伸閱讀

宜蘭補習班擅餵學童「利他能」 疑似服藥案例新增至5人

宜蘭補習班餵學童「聰明藥」 黃金舜：長期剩藥可能性低

宜蘭南方澳建港百年紀念套書 將贈縣內各校並推公益換書

歡慶端午！宜蘭傳藝重現端午習俗 推創意彩噴與蛇尾美拍

相關新聞

外送員送到顏清標的單？意外釣出網友討論標哥親切的一面

叫外送很普遍，大甲鎮瀾宮董事長顏清標是否有叫外送？一張外送單引起熱烈討論，有外送員說，他曾在高雄遇過標哥，標哥待人很好，...

台中行人地獄！她遭鬼切擊落 網：A柱太粗還是根本不想讓？

台中劉姓女子20日上午開車經西屯區左轉未注意放慢速度禮讓行人，結果林姓女子徒步經行人穿越道時驚覺劉女駕駛的白車突然靠近，...

台中潭子國小天橋下紙鈔漫天飛！路人經過「忙著撿」結局好暖心

台中潭子區潭子國小天橋下方，日前突然出現千元和百元鈔漫天飛舞情形，好心民眾陸續撿到派出所報案，失主慌張跑進派出所報案，才...

嚴格取締車不讓人 新店警今年5月迄今開罰已逾300萬

為加強車輛駕駛人養成「停讓行人」習慣，新北市新店警方嚴格取締車不讓人，自今年5月迄今，取締汽、機車不停讓行人等違規，開單...

通緝逃亡4年多 宜蘭男台南騎車逆向闖紅燈遭逮

背負5案通緝、逃亡4年多的宜蘭王姓男子，昨天下午在台南市永康區騎機車逆向闖紅燈遭警攔查逃逸，一路還高喊「我在通緝，不要追...

廂型車凌晨新北環快自撞護欄 警籲：疲勞駕駛如酒駕別輕忽

今天是端午四天連續假期第一天，凌晨新北市新北環快發生一起廂型車自撞護欄，造成肇事車輛車頭凹陷毀損，駕駛多處擦挫傷拒絕就醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦