通緝逃亡4年多 宜蘭男台南騎車逆向闖紅燈遭逮

背負5案通緝、逃亡4年多的宜蘭王姓男子21日在台南市永康區騎機車逆向闖紅燈遭警方攔查逃逸，最終自撞人行道摔倒被警方壓制逮捕。（台南市警局提供） 中央社 背負5案通緝、逃亡4年多的宜蘭王姓男子，昨天下午在台南市永康區騎機車逆向闖紅燈遭警攔查逃逸，一路還高喊「我在通緝，不要追我啦」，最終自撞人行道摔倒被壓制逮捕。

台南市警局永康分局今天告訴中央社記者，53歲王男昨天下午4時許在永康區中華路騎機車逆向闖紅燈，警方立刻攔查，王男先假裝停車待檢，待警方靠近時加速逃逸。

當時適逢下班時間，中華路又是台南車水馬龍的外環幹道，王男騎機車沿路逆向、鑽車、闖紅燈，不斷在車輛間來回穿梭，試圖利用停等紅燈車輛逃避追捕，警方一路尾隨，待王男進入巷弄間加速追上。

王男眼見警方不放棄，嚇得數次高喊「我在通緝，不要追我啦」，自曝通緝身分，且衝撞圍捕警方，造成1名警員摔車及戰鬥靴噴飛；但王男隨後自撞人行道摔倒，遭警方壓制逮捕。

警方調查，王男身背新北地方法院及新北地檢署發布毒品、傷害、過失傷害等5案通緝，王男逃亡4年多，未料在台南因交通違規遭警盯上逮捕，王男尿液也出現毒品反應。警方訊後解送歸案。