影／沒錢還約兩傳播妹唱K 無賴男亮槍逼結帳遭警壓制

新北市1名26歲馮姓男子明明就沒錢，日前還約了2名傳播妹到KTV，結果卻亮槍脅迫女生幫他付包廂消費，女生趁隙報案，警方趕抵時，KTV員工正追著馮男要他付錢。員警發現他將手槍插在背後腰際，隨即壓制逮補，發現只是玩具槍。

經查，無業馮男因有叫傳播賴帳記錄，已被部分經紀公司列入黑名單，16日凌晨他又設法約了31歲鄭女，佯稱陪他的奶奶一起吃飯，鄭女到達馮男住處發現家裡根本沒有奶奶，隨後就被帶到好樂迪淡水店唱歌喝酒。

途中又有另1家經紀公司的35歲陳姓女子進入包廂，後來馮男竟亮槍威脅鄭女，叫她去結帳付錢。鄭女趁上廁所報警指稱有人攜帶槍械。

警方凌晨1時許趕抵KTV門口，好樂迪員工正追著準備帶2個女生搭車離去的馮男，大聲呼喊：「你們還沒結帳！」員警把人攔下，發現馮男身上根本沒錢，還耍賴說：「一定要拿錢嗎？不能轉帳嗎？」

由於報案內容指稱馮男攜帶槍械，警方提高警覺盤查，發現他神色緊張且背後緊貼牆壁，員警看見手槍插在背後腰際，立即強勢壓制逮捕，結果只是BB彈玩具槍。

因KTV及鄭女提告，警詢後將馮男依詐欺、恐嚇罪嫌、違反社會秩序維護法移送法辦，地檢署訊後無保請回。鄭女事後才想起自己的包包還放在馮男家中，聲稱包裏有數萬元現金，向警方加提侵占告訴，但警方已經聯絡不上馮男。

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