基隆正濱漁港旁廢棄物起火竄黑煙 疑因引燃泡棉
基隆正濱漁港旁一處廢棄冷凍廠正執行拆除工程，一旁空地堆積廢棄物今天上午起火燃燒，大量黑煙直竄天際，火勢約1小時後撲滅，幸無人傷亡，消防局初判為切割時不慎引燃泡棉。
基隆市中正路正濱漁港附近上午9時許發生火警，消防局上午9時49分獲報後，立即出動信二、中正、信義分隊和基隆港務消防隊等單位共15車42人前往搶救。
消防抵達現場，發現起火點在中正路373號旁空地，空地上堆積拆除後的廢棄物，由於廢棄物內夾帶許多泡棉，助長火勢延燒，消防隨即布設8條泡沫水線強力壓制火勢。
火勢在上午10時26分受到控制，10時48分撲滅，所幸無人傷亡，估計燃燒面積約30平方公尺。
據了解，起火空地旁為4層樓鋼筋混凝土廢棄冷凍廠，現正執行建物拆除工程，消防初步研判，回收廠商切割廢鐵時不慎引燃泡棉，不過，確切起火原因，仍有待進一步調查後才能釐清。
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