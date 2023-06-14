快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

基隆正濱漁港旁廢棄物起火竄黑煙 疑因引燃泡棉

中央社／ 基隆14日電

基隆正濱漁港旁一處廢棄冷凍廠正執行拆除工程，一旁空地堆積廢棄物今天上午起火燃燒，大量黑煙直竄天際，火勢約1小時後撲滅，幸無人傷亡，消防局初判為切割時不慎引燃泡棉。

基隆市中正路正濱漁港附近上午9時許發生火警，消防局上午9時49分獲報後，立即出動信二、中正、信義分隊和基隆港務消防隊等單位共15車42人前往搶救。

消防抵達現場，發現起火點在中正路373號旁空地，空地上堆積拆除後的廢棄物，由於廢棄物內夾帶許多泡棉，助長火勢延燒，消防隨即布設8條泡沫水線強力壓制火勢。

火勢在上午10時26分受到控制，10時48分撲滅，所幸無人傷亡，估計燃燒面積約30平方公尺。

據了解，起火空地旁為4層樓鋼筋混凝土廢棄冷凍廠，現正執行建物拆除工程，消防初步研判，回收廠商切割廢鐵時不慎引燃泡棉，不過，確切起火原因，仍有待進一步調查後才能釐清。

基隆港 廢棄物 正濱漁港

延伸閱讀

哈比人專用？基隆多雨防漏屋頂限高僅1.5米 議員促放寬

基隆正濱漁港旁大量黑煙 消防弟兄衝現場灌救

基隆正濱漁港旁冷凍廠 雜物堆泡棉起火黑煙蔽日

基隆「攻擊伯」將出院！謝國樑與衛生局、市警局出「奇招」警戒

相關新聞

2女碩士機車雙載摔進台11線水溝 1死1命危

台東成功鎮省道台11線八邊路段，今早發生2名女子騎車雙載不明原因摔落一旁水溝裡，造成2人多處嚴重創傷緊急送醫，經急救仍造...

女學員疑遭駕訓班教練性騷 報案後警方態度消極讓她二次傷害

嘉義市某家駕訓班女學員指控黃姓教練對涉嫌她摸胸、言語調戲性騷擾，她在友人陪同下到分局報案，但警方態度消極，後來才到婦幼隊...

新竹縣表揚模範警察 鑑識楷模一隻手套偵破4千萬竊案

新竹縣警察局今天舉辦112年警察節慶祝大會，表揚模範警察、鑑識楷模、查緝刑事案件有功人員、及在職服務滿30年資深績優同仁...

27歲工人到彰化後指部修冷氣觸電跌落地面 送醫無呼吸心跳

27歲簡姓工人今天上午到彰化縣後備指揮部維修冷氣時，疑因觸電，從2樓跌落1樓地面，彰化縣消防局據報後，將他送往彰化基督教...

繳不出房租引糾紛 非法居留越南夫妻流淚訴警：在台灣好辛苦

高雄警方處理租屋糾紛，屋主報警房客不付租金又不搬走，員警到場了解，一問房客身分，卻發現租屋的越南籍夫妻都是非法滯留台灣，...

新北2攤販鹼粽驗出硼砂 供應商送辦最高可處7年有期徒刑

端午佳節將至，新北衛生局針對粽子、鹼粽、醬料及食材餡料抽查，共抽驗115件產品，有2件不合格，皆為市長攤販鹼粽檢出硼酸，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦