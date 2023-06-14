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基隆正濱漁港旁大量黑煙 消防弟兄衝現場灌救

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆正濱漁港旁一家冷凍廠，堆放廠房拆除工程的廢棄物，今天上午起火燃燒。消防局在上午11點多撲滅殘火，未造成人員傷亡。基隆市消防局初步研判拆除工人裁切作業時釀禍，因為廢棄物夾層有泡棉，造成火勢猛烈，且冒出大量黑煙。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午9點49分接獲報案，正濱漁港附近發生火警。消防人員分從市中心和八斗子前往現場，在遠處就看到濃煙，呼叫支援。也有人從港域和火場的正濱漁港對岸拍下火場畫面，黑煙直往上冒，上傳臉書引人關注。

消防局出動中正、信義、信二分隊前往火場救援，加上港消、義消共47人，布設多條泡沫水線灌救，上午10點26分控制火勢，1048將火撲滅，11點多殘火處理完畢。

消防局估算燃傷面積約30平方公尺，未造成人員傷亡。初步研判起火原因可能是工人施工不慎，引燃泡棉，導致延燒，難以自行撲滅。由於竄出大量濃煙，不少人打119報案。

基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正路一家冷凍廠今天發生火警，消防局獲報派員前灌救，初步研判是工人裁切時造成泡棉起火燃燒。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 正濱漁港 廢棄物

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