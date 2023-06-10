工廠被批非法吸金 傳欠薪移工變人球 為何一個也不走？

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園蘆竹威登資源回收工廠打著「環保再生」技術的名號，吸引投資人投入大量資金，不過有人事後發現自己有投資卻不是股東；市議員黃崇真接獲陳情，今天到工廠發現大門緊閉，且據報該工廠王姓負責人欠薪、欠租金及不法所得約2億元，加上有受害者認為王男仍持續吸金中，盼檢調介入協助讓真相水落石出。

不過王男辯駁表示，所謂的投資僅是當初疫情期間經營不善，透過別人介紹財務公司協助，怎料對方不僅透過會計師偽造文書搶走公司4成股權，現在又透過媒體輿論想要他讓出經營權，他願意提供所有資料，希望司法還他公道。

蘆竹威登資源回收工廠公司官網的簡介寫著，以20多年工作技術及經營，採進口全自動系統分類各種生活用品再利用作為服裝原料，依環保署推廣可回收再利用原則，生產PET再生原料，是一新興科技能源再生工廠。

黃崇真說，受害者告訴他，王男透過新興技術告訴投資人可獲利，許多人紛紛砸大筆資金，怎料事後發現自己根本不是股東，且為獲取該有報酬，憤而向警方報案並陳情。

黃崇真表示，他看過相關資料，這些受害者確實有投入資本，現受害者也希望檢調能介入調查，盡速查明真相，避免王男再到外面吸金。

王男今受訪回應，因疫情導致生意減少經營不善，轉而向財務公司尋求協助，卻發現對方騙走他股權，現已交由檢調調查近2個多月。

王男說，桃園市環保局月初發文廢止威登資源回收廠清理計畫書並勒令停業，這是因為每年都要重新繳錢領證，但今年沒錢續繳才會停業，今年5月稽查時有獲得合格證明。

至於工廠停業，今現場卻有11名移工仍在工廠，未由人力仲介業者帶離或轉介到其他工作場域。黃崇真表示，因王男積欠薪資，本國勞工不清楚外籍移工面對工廠停業的處理方式是否不同，才告訴移工別輕易被接走，他也請勞動局介入，後續將協助移工轉往其他場所工作。

王男喊冤說，確實有積欠員工薪資，但已由勞動局協商達成共識，移工都表示不需要安置，積欠工資的問題正由仲介公司申請勞資調解。

桃園蘆竹威登資源回收工廠傳出疑似不法吸金逾2億元，桃市議員黃崇真（前右2）昨接獲陳情協助處理，工廠負責人出面喊冤。圖／黃崇真提供
桃園蘆竹威登資源回收工廠傳出疑似不法吸金逾2億元，桃市議員黃崇真（前右2）昨接獲陳情協助處理，工廠負責人出面喊冤。圖／黃崇真提供

移工 資源回收

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