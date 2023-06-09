宜蘭龜山島海域舢舨沉沒　船上3人落海獲救無大礙

宜蘭龜山島附近海域今日上午發生漁船翻覆事件，舢舨疑因船艙進水翻覆，3名台籍船員落海，海巡署第一巡防區獲報後，派遣第七海巡隊（蘇澳）前往救援，半小時內全數救起，3人表示身體狀況良好，無須就醫，送回烏石港後自行離去。

蘇澳海巡隊指出，今天上午7時49分許，第一巡防區獲報，龜山島南邊約2海哩海域，有舢舨沉沒，蘇澳海巡隊出動1艘沿岸多功能艇，8時12分許到達翻覆地點附近，確認現場1艘舢舨翻覆，3人落海，8時18分全數救起。