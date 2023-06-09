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宜蘭龜山島海域舢舨沉沒　船上3人落海獲救無大礙

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭龜山島附近海域今日上午發生漁船翻覆事件，舢舨疑因船艙進水翻覆，3名台籍船員落海，海巡署第一巡防區獲報後，派遣第七海巡隊（蘇澳）前往救援，半小時內全數救起，3人表示身體狀況良好，無須就醫，送回烏石港後自行離去。

蘇澳海巡隊指出，今天上午7時49分許，第一巡防區獲報，龜山島南邊約2海哩海域，有舢舨沉沒，蘇澳海巡隊出動1艘沿岸多功能艇，8時12分許到達翻覆地點附近，確認現場1艘舢舨翻覆，3人落海，8時18分全數救起。

據了解，該船是頭城籍小快艇「紫氣東來」，船上3人都是台灣人，船長表示應是右後船艙進水導致翻覆，目前船已沉沒，待撈起後才能釐清確切原因；3人獲救後表示身體狀況良好，無須就醫，被送回烏石港後自行離去。

宜蘭龜山島南邊海域今早有舢舨翻覆，船上3人落海均獲救無大礙。本報資料照片
宜蘭龜山島南邊海域今早有舢舨翻覆，船上3人落海均獲救無大礙。本報資料照片

海巡署 蘇澳 龜山島

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