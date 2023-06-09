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高雄網路人氣餐館遇竊 涉案男連收銀機也偷走
高雄市新興區1家人氣洋食餐館遇竊，店裡的現金2萬元，連帶收銀機一併被偷走。警方調閱相關監錄畫面，查出謝姓男子騎腳踏車涉案，還大剌剌從大門離去。
遇竊的洋食餐館，在高雄市新興區中正三路與錦田路附近，位在新興區景點「逍遙園」對面。據了解，6月2日餐館業者開店營業時，發現價值5000元的收銀機不翼而飛，連帶的收銀機內的2萬元一併遭竊，向警方報案。
高雄市警新興分局據報，調閱監視器畫面，發現1名男子在6月2日凌晨2時許走到店旁，見其中1扇窗沒上鎖，便爬窗進入店內，3分鐘後，就帶出收銀機，大剌剌地從正門離去。
警方循線追查，發現謝姓男子（41歲）當晚騎腳踏車到店旁停車，帶著收銀機逃逸，6月6日通知他到案，謝便承認涉案，稱現金已花完、收銀機則隨手丟棄。全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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