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高市府顧問助理住處遭潑漆 疑處理夜市搬遷結怨

中央社／ 高雄7日電

高雄左營區一處民宅今天遭潑漆，經查為市府市政顧問蘇炎城辦公室許姓男助理住處，蘇炎城兒子蘇致榮表示，可能是許男處理夜市搬遷引發不滿，但不能接受暴力行為。

高雄市議員李雨庭服務處日前才因協調債務糾紛，遭其中1名協調人的車輛衝撞，市府、警方都群起譴責暴力。今天清晨又發生蘇炎城的助理住家被噴紅漆。

蘇炎城過去當過多屆議員，他與兒子現在都是市府市政顧問，蘇致榮告訴中央社記者，許男也是自己辦公室的助理，交友十分單純，出身公務員家庭，沒有債務糾紛，但從上月起協助處理一德夜市搬遷事宜，懷疑是有人挾怨報復導致這起暴力事件。

蘇致榮去年繼承衣缽挑戰高雄市議員失利，選後持續做選民服務，上月起辦公室許姓助理受資產公司委託，協助處理一德夜市搬遷事宜。但過程引發部分人士不滿，懷疑許男住家因此才被噴漆、威脅。

蘇致榮強調，高雄的治安需大家一起維護，不能接受暴力行為，如是因攤商問題可好好溝通，不應訴諸暴力。

高雄市政府警察局左營分局今天清晨5時許獲報，指左營區新庄仔路545巷有民眾住家遭潑漆，警方到場了解受害許男聽到屋外有聲響前往查看，結果發現門口和4輛機車皆遭潑紅色油漆，現場無人受傷，也未遺留油漆桶或其他物品。

左營分局表示，轄區新莊派出所目前已組成專案小組，針對案發地點擴大調閱監視器畫面，釐清發生原因。另針對案發地點列為巡守重點，防制危害情事發生。

夜市 高雄市 議員

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