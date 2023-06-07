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休旅車失控撞斷電桿 彰化芬園中山路大停電

中央社／ 彰化縣7日電

彰化縣芬園鄉今天上午發生車禍意外，林男駕駛休旅車行經中山路時，車輛突然失控衝向路邊撞斷電線桿，變電箱也摔落地面冒出火花，造成當地大停電，林男送醫後無大礙。

彰化縣警察局彰化分局一名員警今天指出，林男上午駕駛休旅車行經芬園鄉中山路鄉立托兒所附近時，車輛突然失控衝撞設在路邊的電線桿，由於撞擊力道大，電線桿斷成兩截，休旅車反彈停在路中間，車頭也毀損。

警方指出，設在電線桿上的2個變電箱也因此摔落地面，冒出火花，民眾見狀趕緊通報警消，員警和消防隊員到場後，將林男送往南投草屯鎮佑民醫院急救，所幸無生命危險。

警方表示，芬園鄉立托兒所附近的住家及商店，也因為電線桿被撞斷導致停電，台電公司工程人員前往搶修，至於車禍發生原因，仍待釐清。

休旅車 停電

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